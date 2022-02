Estoy encantado de saber que mi vida ha dado cosas que florecen: Enrique Guzmán, cantante mexicano

El cantante mexicano Enrique Guzmán, considerado como una de las voces más influyentes del rock and roll en español, celebra su cumpleaños número 79. En La W habló con Julio Sánchez Cristo sobre su carrera y el legado que ha dejado.

“Estoy encantado de saber que mi vida ha sido un sembradío de cosas que florecen tan bellamente”, indicó Enrique Guzmán.

En la conversación también contó que nació en Venezuela, pero se considera como un mexicano tras construir su carrera artística desde su juventud en el país Centroamericano.

“Mis padres vivieron casi 20 años en Venezuela y terminé naciendo en el país, pero no tengo antecedentes familiares allí, realmente me he sentido un mexicano muy mexicano”, relató el artista.

Considerado como uno de los artistas con las voces más influyentes en el mundo del rock and roll en español, reveló que sus 79 años estaba listo para ofrecer más espectáculos a sus fanáticos. Sin embargo, la pandemia frenó sus planes que piensa retomar este 2022.

“La pandemia me frenó muchas cosas, terminé viviendo con mi nieta. Todo lo que tengo preparado va a comenzar este año y habrá una gira llamada ‘Los Grandes’ con gente como Alberto Vásquez y César Costa”, reveló Enrique Guzmán.

El artista mexicano fue vocalista de Los Teen Tops y desde entonces se consolidó como un “ídolo de los jóvenes” al ser uno de los primeros en tocar rock and roll en América Latina.

También llegó a protagonizar películas como “Acompáñame” junto a la legendaria artista Rocío Dúrcal, éxito que se grabó en España.

