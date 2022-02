Carlos Amaya y Alejandro Gaviria inscribieron sus precandidaturas presidenciales

El exgobernador de Boyacá, Carlos Amaya, fue el primero en inscribir su precandidatura presidencial ante la Registraduría Nacional.

Con ruana y en compañía de su familia, y de decenas de simpatizantes vestidos de verde, invitó a acompañar su campaña bajo el lema “no hay lucha imposible”.

Desde allí también habló de la audiencia entre el papa Francisco y el senador Gustavo Petro, y aunque aseguró que “es respetable” hizo un cuestionamiento.

“Podría yo aprovechar mis creencias e ir a hablar con los pastores para que me apoyen, pero yo creo que eso no deben hacerlo ni los pastores ni el papa, creo que le corresponde a cada ciudadano definir”, señaló.

Sobre este hecho político también se refirió Alejandro Gaviria, quien inscribió su precandidatura en compañía de su familia y de su movimiento ciudadano Colombia tiene futuro.

“No le pedí audiencia al papa todavía, tenemos una conversación pendiente con el nuncio. No tengo, eso sí, pecados y no necesito confesarme por ahora”, señaló.