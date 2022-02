John Milton Rodríguez recusó a magistrado que decidirá la suerte de su precandidatura presidencial

Este jueves se metieron ‘En Kamila de 11 varas’ varios aspirantes al Congreso y a la Presidencia de la República.

Empecemos con el precandidato cristiano John Milton Rodríguez porque esta semana el Consejo Nacional Electoral iba a definir si su elección como candidato único del partido Colombia Justa Libres fue ilegítima, pero resulta que él acaba de recusar al magistrado que adelanta la investigación en su contra. Estamos hablando de Luis Guillermo Pérez.

El candidato quiere que este magistrado se aparte de la indagación porque, en primer lugar, dice que tiene afinidad con el senador Gustavo Petro, por lo que se verían beneficiados si hay una candidatura presidencial menos y más si es de alguien de derecha y de tendencia moral conservadora.

En segundo lugar, advierte que el magistrado apoya abiertamente la despenalización del aborto y se opone a los congresistas que, como él, defienden la vida desde la concepción. Y, en tercer lugar, dice que el magistrado ha promovido las protestas sociales que han terminado en hechos delictivos, los cuales ha denunciado como senador.

Por estas razones, y por no ser notificado sobre este proceso, considera que aquí hay una enemistad, que no hay objetividad y que no le han garantizado su derecho al debido proceso. Así que el caso llevará más tiempo de lo esperado y todos los magistrados, en sala plena, deberán resolver esta recusación.

Y en cuanto a varios candidatos al Congreso, hay uno del Pacto Histórico que se llama Emiro Ropero Suárez y que tiene el puesto 71 en la lista. Hubo una solicitud para revocarle la inscripción porque fue guerrillero de las FARC y tenía condenas por homicidio, terrorismo, administración de recursos de narcotráfico y rebelión, pero se salvó por el hecho de estar en la JEP, ya que el Acuerdo de Paz contempla que puede ser senador si se somete a la justicia transicional. Entonces el pacto mantiene a un excombatiente como ficha.

Y hay otro candidato al Congreso que actualmente es senador por el Partido Conservador: se trata de Carlos Andrés Trujillo González. Él fue alcalde de Itagüí, Antioquia, y tiene varias denuncias por presunta corrupción, sin embargo, como no tiene condenas podrá aspirar tranquilamente porque el Consejo Nacional Electoral mantuvo su inscripción.