Dau dice que “una malandrina senadora” presiona para que Procuraduría lo investigue

El alcalde de Cartagena, William Dau, se refirió al anuncio que hizo la Procuraduría de la apertura de una indagación preliminar en su contra. El mandatario aseguró que todo se trata de una persecución de sus opositores y que esta indagación lo tiene sin cuidado.

La indagación es por la presunta participación en política en la que Dau habría incurrido tras haber catalogado a dos de las mujeres más cercanas a su grupo político como sus candidatas a la Cámara. Señaló que detrás de la apertura de indagación están “los malandrines”.

“Yo entiendo que la Procuraduría abra una indagatoria porque así se lo han pedido desde distintos sectores y personas. Los malandrines de Cartagena, incluyendo una malandrina senadora, están presionando para que me abran una investigación preliminar a ver si encuentran méritos para afectarme”, dijo Dau.

El mandatario se refiere a la senadora y candidata de Cambio Radical, Daira Galvis, quien ha solicitado que sea apartado de las funciones que tiene que ver con la contienda electoral que se realizará en marzo. “El alcalde de Cartagena debe separarse de manera inmediata del ejercicio de sus competencias y jurisdicciones en todo aquello que altere las garantías constitucionales, legales y para que haya igualdad de condiciones con todos los aspirantes a cargos de elección popular”, se lee en una misiva de Galvis.

Dau indicó que “lo que quieren es obligarme a que les entregue la Alcaldía a los malandrines. A que sigan siendo elegidos al Congreso los mismos malandrines de siempre. Lo que motiva a los entes de control y a los jueces penales es la política, ya que casos que llevan años ahí en gaveta no los han resuelto. Y ahora sí se hacen presentes con un caso reciente como una forma de amenazar, pero yo no me intimido así de fácil. No le tengo miedo al Turco Hilsaca, ahora le voy a tener miedo a los órganos de control”.

La Procuraduría busca establecer si Dau participó o no en la conformación de una lista de candidatos a la Cámara de Representantes del Pacto Histórico por Bolívar, en la que finalmente no entraron sus dos aliadas.