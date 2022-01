Polémica por audio donde el alcalde Dau dice que tiene dos candidatas a la Cámara

Un audio que se conoció este fin de semana tiene convulsionada a la Cartagena política. En él se le escucha hablar al alcalde William Dau sobre dos mujeres a las que cataloga como sus candidatas.

El audio fue enviado por Dau a Javir Marrullo, cabeza de lista a la cámara del Pacto Histórico en el departamento de Bolívar.

Tras saludar a Marrugo, Dau le reclama que se haya hecho pasar por su candidato ante unos dirigentes del Pacto en Bogotá. “(…) No puedo creer, por favor confírmame que no es cierto lo que me contaron que tú allá en Bogotá dijiste que querías ser cabeza de lista a la Cámara aquí, por el grupo de ustedes, cabeza de lista, que porque cuentas con el apoyo del alcalde, ¿de dónde salió ese cuento que tú cuentas con mi apoyo?, ¿que yo te voy a apoyar, que voy a recomendar que voten por ti? Tú sabes muy bien que mis candidatas son Lidys Ramírez y María Alejandra Benítez. A esas sí las apoyo”, dice Dau.

Y más adelante le dice: “yo me llevo muy bien contigo y te tengo en alta estima, pero de ahí a decir que yo te voy a apoyar en las elecciones, cuando traicionaron a mis candidatas, donde tú mismo habías dicho que en la lista (de Pacto Histórico a la Cámara de Representantes) teníamos asegurado que iban a entrar tanto Lidys como María Alejandra, y ahora no están ahí (...) no mijito. Espero por favor, ruego a Dios, que me confirmes que eso es falso”.

Detrás del audio del alcalde cartagenero estaría una puja que finalmente perdieron sus “candidatas”, porque ni Ramírez ni Benítez están en la lista del Pacto Histórico ni lograron inscribir el movimiento Fuera Malandrines, movimiento político que en octubre pasado se presentó bajo el liderazgo de Abraham Dau, hijo del mandatario.

Pero más allá de eso, que Dau hable de dos nombres como sus candidatas abre el debate de si está participando en política, algo que legalmente tiene prohibido.

Consultado sobre este audio, el alcalde señaló que se trata de una conversación privada y negó que sea participación en política.

“Estoy tranquilo con esto. No hice absolutamente nada indebido, lo que yo no puedo hacer es salir abiertamente en público a decir voten por alguien o no voten por alguien, o utilizar recursos del Distrito para presionar a que se vote por alguien o nada por el estilo. Sí está permitido lo que yo he hecho es hablar en privado a puerta cerrada cosas de política con otras personas”, respondió el mandatario.

Hasta ahora la Procuraduría no se ha pronunciado sobre este polémico audio.