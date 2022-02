El argentino Juan Martín Del Potro se retiró del tenis profesional

“Este ha sido mi último partido, me retiro del tenis y lo hago en la cancha”, entre lágrimas se despidió Juan Martín Del Potro de su público en Buenos Aires tras perder fácilmente 6-1 y 6-3 en la primera ronda del Argentina Open ante su compatriota Federico Delbonis.

‘Delpo’ evidenció grandes problemas de movilidad y de falta de competición en su regreso al circuito más de dos años y medio después.

A finales de la semana pasada, el ahora extenista argentino, había anunciado que el torneo en la capital argentina probablemente sería su último como profesional.

“Es un momento que no quería que llegara nunca. La salud me ha llevado a esto. Buscaba otro milagro. Lo di todo hoy, este día lo recordaré por siempre. Me llevo en el corazón el cariño de toda la gente” dijo el argentino, en un discurso que emocionó a todo el público de la Cancha Central Guillermo Vilas.

Tras 17 años como profesional, Del Potro ganó 22 títulos en el circuito entre los cuales se destacan el US Open en el 2009, la Copa Davis 2016, la medalla de plata en los juegos de Río en ese año y el Masters 1000 de Indian Wells en 2018. En ambas finales en tierras estadounidenses la ‘Torre de Tandil’ le ganó a Roger Federer.

A sus 33 años, Juan Martin Del Potro sigue siendo el último sudamericano que logró meterse en el top 5 de un deporte dominado por los europeos.