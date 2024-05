¿Habrá impuestos a las pensiones con la nueva reforma? Habla Martha Alfonso

El pasado viernes 17 de mayo, con la presencia de la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, fue radicada la ponencia mayoritaria de la reforma pensional.

Lo que viene ahora es que se terminen de radicar las ponencia, se anuncie la discusión y se vote el proyecto en su tercer debate en la Comisión de la Séptima de la Cámara de Representantes.

Por esta razón, Martha Alfonso, representante a la Cámara Alianza Verde y ponente de la reforma pensional habló en W Fin De Semana sobre el tema.

¿Cuáles fueron los cambios?

Según dijo la representante Alfonso, los cambios están asociados al ámbito de aplicación.

Por ejemplo, “se agregó una solicitud expresa de las Fuerzas Militares que ampliamos para que quede claro que esta reforma solo aplica para las personas de régimen ordinario y que, de ninguna manera, afecta los regímenes especiales o exceptuados: Ecopetrol, Fuerzas Militares, maestros, entre otros”.

Por otro lado, expresó que “se agregó y se diferenció un artículo que estaba muy largo con los principios del sistema. Se separaron principios de enfoques y en el artículo nuevo que los organiza habla de enfoque de envejecimiento digno”.

Esto, según explicó, lo que hace es obligar a cualquier actor del sistema a hacer ajustes razonables en su infraestructura tecnológica y física para que haya una atención digna a los adultos mayores. “Hoy tenemos algunas oficinas de fondos pensionales en donde el adulto mayor tiene que hacer fila, largas esperas, largas filas parados”, contó.

Desde otro aspecto, contó que se modificó el artículo 18 en donde se plantean las características del pilar solidario.

“Allí se eliminó la expresión comunidades Afrodescendientes, Raizales, palenqueras, comunidades negras. No es que se excluyan del pilar solidario. Eso es absolutamente falso. Lo que hicimos fue un ajuste en la redacción porque dice, literal, que se entenderá que los indígenas y afros están en los censos del Ministerio del Interior; los indígenas sí están en un censo, pero los afrodescendientes no cuentan con un censo. Entonces se hizo ese ajuste porque no corresponde a la realidad”, dijo.

Además, se refirió a las críticas del senador David Luna que ha sido insistente en que se va a expropiar el ahorro de los fondos privados. “Eso es absolutamente falso”, dijo.

Umbral de cotización

Finalmente, el umbral para cotizar en Colpensiones quedó en 2,3 salarios mínimos, como lo había acordado el Gobierno Nacional con el Partido Liberal. Esto, pese a que el presidente Gustavo Petro intentó echar para atrás lo acordado en el Senado, ya que buscaba que fuera hasta de cuatro.

“En el debate de los ponentes para este tercer debate, primero en Cámara, lo que termina decidiéndose es dejar el artículo tal cual venía del Senado porque no hubo un consenso alrededor del umbral”, explicó.

Añadiendo que “algunos queremos que sea más alto, otros quieren que sea todavía más bajo. Y como no hubo consenso, decidió dejarse como viene de Senado. Sin embargo, el debate con absoluta seguridad se va a dar en la Comisión Séptima y en la plenaria nuevamente por una razón: hoy el tope, el techo del sistema del subsidio a las pensiones en Colombia está en 2,5 salarios mínimos. Se está bajando a 2.3, es decir, todas las pensiones que se coticen sobre 2.3 salarios mínimos que, son las que quedan administradas por el Estado, van a tener un subsidio; de ahí para arriba ya no se subsidian las pensiones”, explicó.

Impuesto a las pensiones

Así mismo, Alfonso destacó que no se incrementa ningún impuesto a los pensionados y no se grava ninguna pensión.

“No, de ninguna manera, no se incrementa ningún impuesto. Todo se mantiene como hoy, de acuerdo con la normativa vigente, no se graba ninguna pensión”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación: