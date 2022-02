“No sea hipócrita y falso”: Sandra Villadiego a David Racero por polémica en listas del Pacto Histórico

Luego de que el Consejo Nacional Electoral revocara la lista del Pacto Histórico en Bolívar por incumplir la cuota de género, en el Reporte Coronell habló Sandra Villadiego, quien se había lanzado a la Cámara de Representantes por esta colectividad.

Villadiego dio su versión en La W y aseguró que nunca ha hablado con el candidato presidencial Gustavo Petro, uno de los líderes del Pacto Histórico.

“En ningún momento me he colado. Hago parte en la lista del Pacto Histórico, cumplí con todos los requerimientos para inscribirme. Yo con Petro no he hablado de política Nosotros estuvimos en una reunión casual. Mis tíos son amigos de él de la infancia”, dijo.

“Me llamaron mis tíos y me dijeron que se iban a reunir con él. Cuando él llegó a la oficina fue muy formal. Uno de ellos le preguntó que por qué yo no aspiraba al Senado y él fue claro, dijo que no era el momento, que faltaba mucho para pensar en eso. A mí quién me habla de la Cámara es el señor David Racero”, expresó.

Vea aquí Habla Sandra Villadiego de su exclusión de la lista del llamado Pacto Histórico

De esta forma, Villadiego arremetió contra David Racero, a quien señaló de haberle dicho que se lanzara a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico.

“Él me insinuó a mí que me inscribiera por el Pacto Histórico (…). Él no dice la verdad, no es transparente. Que me denuncie, que demuestre con pruebas, que no sea hipócrita y falso porque él fue el que me insinuó que me inscribiera”, afirmó.

“Mi vida es pública, ¿cuál es la persecución conmigo? Soy una mujer de bien, a quien le gusta hacer el bien trabajando en la política, ¿qué tienen contra esta mujer? ¿qué delito he cometido en mi vida? Por eso creo que me merezco una oportunidad en el Pacto Histórico”, agregó.

Ante las razones de Racero para defender su posible exclusión de la lista del Pacto Histórico para el Congreso, Villadiego reconoció que su esposo fue condenado por parapolítica.

“Nunca he negado que mi esposo fue condenado por parapolítica y pagó, para nosotros inocente porque los paramilitares nunca lo mencionaron y sin embargo fue condenado. ¿Hasta cuando vamos a seguir condenados por el tema de la parapolítica? Esto no puede seguir pasando en un país que necesita el perdón y la reconciliación”, señaló.

“Creo en la paz. Por eso le pido a Racero que me respete como mujer. No puede salir diciendo que somos mafiosos”, añadió.

Finalmente, reafirmó su deseo de hacer parte de las listas del Pacto Histórico para llegar a la Cámara de Representantes.

“Yo no renuncio de la lista, sigo aspirando por el Pacto Histórico porque creo en él. Así que mi candidatura sigue viva (…). Yo tengo abogados y magistrados que tienen conceptos diferentes ante la resolución”, concluyó.