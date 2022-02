Piden ayuda para repatriar cuerpo de colombiano que fue asesinado en medio de un robo en Chile

Erbin Giovanny Galeano Rojas llevaba dos años en Chile, específicamente en Valparaíso, trabajando en un hotel. Sin embargo, el 6 de febrero fue víctima de un atraco y allí perdió su vida.

“Mi hermano fue asesinado, salía a trabajar en horas d ella mañana y por no dejarse robar falleció. Lamentablemente no contamos con los recursos para traer su cuerpo, ya que no podemos traerlo en cenizas por la forma como murió”, dice Marcela Galeano, hermana de Erbín a través de un video.

“Nos hemos comunicado con la Cancillería y solo nos dieron un número de radicado y nos dicen amigos de mi hermano allá que repatriar el cuerpo tiene un costo de 27 millones de pesos”, agregó.

Por su parte, el Consulado de Colombia en Santiago de Chile ya estableció contacto con el hermano del señor Erbin Giovanny Galeano Rojas.

Le explicaron al familiar las alternativas para disponer del cuerpo. Sin embargo, ante los elevados costos que les cobra la funeraria, el Consulado se comprometió a averiguar otra alternativa, que brinde un servicio más favorable para la familia.