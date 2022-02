“Quitarse las gafas no va a solucionar el problema”: mujer denunció que fue violada en el metaverso

Una mujer que denunció que fue violada en el metaverso, la británica Nina Jane Patel, habló en La W sobre su caso y la petición para regular las acciones en internet frente a la exposición de niños al mundo virtual.

Su caso prendió las alarmas sobre lo que puede ocurrir una vez una persona se conecta con unas gafas de tercera dimensión y audífonos para sumergirse en una realidad alterna. Justamente relató cómo ocurrió el caso de abuso que ahora denuncia.

“Cuando entré personifiqué a un avatar y estaba inmersa en ese ambiente, luego otros avatares tocaron al mío inapropiadamente y aunque dijo que no lo hicieran, continuaron”, relató Patel.

En la misma conversación aseguró que retirarse los implementos de realidad virtual no eran suficientes para evitar ese tipo de casos. Incluso llamó la atención para crear leyes que castiguen abusos o casos de odio.

“El acoso en línea no es un crimen y las leyes se tienen que adaptar, pero no ha llegado. La idea es proteger a los niños y si se les enseña que el metaverso es un espacio para odiar o violentar al otro, quitarse las gafas no va a solucionar el problema”, puntualizó la denunciante.

Su caso abrió la discusión sobre la responsabilidad de los actos que se cometen en línea y el anonimato en internet. Justamente después de su denuncia se creó una “barrera” para bloquear personas en el metaverso.

“Hay una opción para ajustar una barrera de seguridad y bloquear personas, reportarlas y tenerlos a distancia en el metaverso, eso se empezó a aplicar desde mi denuncia y solo se puede hacer si una persona actúa inapropiadamente”, contó Nina Jane Patel.

Desde Metaverso se aseguró que aunque está en construcción, se crearon los Límites Personales en las plataformas de Horizon Worlds y Horizon Venues con el propósito de prevenir abusos.

El límite establecido es de un metro de distancia entre los avatares, por lo que de ahora en adelante no podrán acercarse más de esa distancia y en cuanto a contacto físico, más cercano será un apretón de manos.

En el encabezado escuche la entrevista completa con Nina Jane Patel, británica especialista en desarrollar mundos virtuales, cofundadora y vicepresidenta del Metaverse Research sobre su denuncia de violación en el metaverso.