“A mi nadie me va a libretear”: Paola Ochoa, fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández

Paola Ochoa, la periodista que será la fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández, habló en La W a propósito del anuncio de ser escogida para acompañar al candidato independiente.

A propósito del anuncio, contó cómo recibió la propuesta de Rodolfo Hernández. “Estaba en mi vereda y recibí una llamada, le dije que estaba equivocado, que a mi no me gustan los políticos, que lo que podía hacer es quitarle votos, soy periodista, he vivido de mi sueldo durante 25 años”, contó.

Sobre sus puntos de encuentro con Rodolfo Hernández también se refirió. Según ella, no había estado interesada en la política.

“En cuanto a la política no tenemos nada en común, él no tiene vínculos con políticos y yo tampoco, eso es lo que nos une”, indicó.

Paola Ochoa respondió ante la posibilidad de asumir una presidencia. “En la vida es saber a quién llamar, sé hacer preguntas, yo no sé, pero yo si sé quien sabe”, expresó.

A propósito de su rol que podría asumir en la política, indicó: “a mi nadie me va a libretear, yo digo lo que pienso”. Además, contó que como periodista su papel ha sido “ampliar la mirada”.

Justamente sobre la labor de la actual vicepresidenta-canciller Marta Lucía Ramírez también se refirió. “Como periodista entendí que no puedo juzgar a nadie, cuando esté en el fango con los leones les diré cómo es, sería incapaz de juzgar a Marta Lucía Ramírez”, afirmó Paola Ochoa.

A propósito de su paso por el sector público indicó que le dijo a Rodolfo Hernández que “no le quedaron ni cinco de ganas” de seguir.

Incluso respondió sobre sus columnas y como periodista indicó que “su obsesión siembre ha sido tratar al ciudadano de a pie”.