“Mínimo tenemos que comprar 70.000 votos”: audios comprometerían a Laureano Acuña en supuesto fraude electoral

Colombia

A través de su cuenta de Twitter, el abogado de la excongresista Aida Merlano, Miguel Ángel del Río, reveló un audio del pasado mes de noviembre que comprometería al senador Laureano Acuña, quien milita en el Partido Conservador y es conocido como el ‘Gato Volador’. Además, es miembro del Comité de Ética en el Senado.

El audio publicado por Del Río, de dos minutos y veinte segundos, ocurrió en medio de una sesión del Congreso, cuando Acuña conversaba con Edison Massa, candidato a la Cámara de Representantes por el partido Vamos Juntos. En este, se escucha a ambos congresistas hablar sobre la presunta compra de 70.000 votos en el Atlántico en estas elecciones.

Las mafias del Clan Char. pic.twitter.com/jBqVcgPkhv — Miguel Angel Del Río Malo (@migueldelrioabg) February 16, 2022

Esto fue lo que dijeron en la conversación:

“Yo lo que quiero que entiendas, viejo Massa, es que el Atlántico es más costoso que cualquier departamento. Ya es momento también de sacar cuentas porque yo tengo mi techo. Yo también tengo mis compromisos por fuera que no puedo dejar tirados (…) vaya con quien vaya, con todo en el Atlántico tengo la tranquilidad de que no nos van a derrotar. Yo voy a hablar con unos alcaldes y le ponemos unos voticos al ‘Negro’ Martínez (Juan Carlos Martínez) o al que sea. Yo al final le puedo decir al alcalde: “vota por mí, mi hermano, o una Cámara que tengo acá para que te ganes un billetico, y con esa platica lo pones a votar y yo me desenredo de este. Los manes lo que quieren es ganarse su platica. Los manes van a coger los tres concejales de ahí (…) sus amigos para ellos después tomar, pero ellos al final tienen que dar de su cuenta su bocado a revisar que es lo que tenemos que movilizar en el Atlántico, pa’ poder cuadrar 70.000votos. Mínimo tenemos que comprar 7.000 votos, de ahí nos vamos empujaos”.

Posteriormente, se escucha:

“Eso está claro, 70.000 votos y yo no quiero hacer una campaña loca. Vamos a coger y vamos a zonificar, unos 150.000 o 200.000, para después decir: apenas van 140.000. Si nosotros vamos a hacer una campaña (…) vamos a coger municipio por municipio y vamos a decir: en Lauraco vamos a poner 800 votos. Que vamos a poner qué Fulana, y qué Fulana vamos a sentarla acá. ¿Ustedes nos pueden recoger 800 votos? Sí, nosotros podemos recogerles 800 votos. Les vamos a pagar eso y de ahí juro (…) no nos podemos bajar. Porque usted sabe que se jode esta mondá”.

Es preciso recordar que el candidato Massa estuvo detenido en 2015 por compra de votos.

Así mismo, en los audios se habla de habla de Juan Carlos Martínez, conocido como el ‘Negro Martínez’, quien pagó una condena de siete años y medio por nexos con paramilitares y fraude electoral en las elecciones atípicas del Valle del Cauca en 2012.

Al contactar al abogado Miguel Ángel del Río, el jurista aseguró a La W que estos dos candidatos son fichas de Alejandro Char.

Así mismo, confirmó que, ante esta revelación, presentarán el caso ante la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia, que investiga a Laureano Acuña, y que se compulsen copias para investigar al representante Massa.