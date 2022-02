Hasta el momento no tenemos información que señale que estamos frente ataques cibernéticos: MOE

Luego que el presidente Iván Duque desde Europa alertara sobre la posible existencia de “hackers expertos” para injerir en las elecciones colombianas, la Misión de Observación Electoral, en cabeza de Alejandra Barrios, aseguró que por ahora no tienen información de que esa intervención esté ocurriendo.

“La MOE no tiene ningún indicio o no tiene información y privilegiada ni pública que nos pueda señalar que estamos frente a ataques eminentes, a ataques cibernéticos para el día de las elecciones, pero pues obviamente estamos a 30 días de las elecciones. A quién le corresponde generar las medidas necesarias para que esto no ocurra obviamente es la Registraduría Nacional del Estado Civil en lo que estamos hablando de transmisión de datos”, dijo Barrios.

En ese sentido, Barrios aseguró que la Registraduría debe generar todas las medidas necesarias para que el robo o cambio o extracción de información electoral no ocurra.

“Es urgente que la Registraduría dé explicaciones de cuáles son esas medidas que se han adoptado, pues obviamente para el pronunciamiento que hace el presidente de la República, que está señalando que tiene preocupaciones de que pueda haber hackeo al software sobre todos los de transmisión de datos que son los más delicados”.