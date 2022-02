Campesinos de Villa de Leyva están desesperados por ruidos de cuatrimotos

La veedora Diana Montejo, dice que hay irregularidad con el funcionamiento de cuatrimotos que están funcionando en tres pistas construidas en la vereda Socotá del municipio de Villa de Leyva.

Según Montejo, esa irregularidad se debe a que no hay una reglamentación, ni permiso de suelos y se evidencia contaminación auditiva.

"Tienen un acuerdo verbal con la administración municipal de funcionar hasta las 6 p.m., pero no con la comunidad no y además no tienen uso de suelo, ni tienen Cámara de Comercio y allí donde están las pistas no pagan Industria y Comercio", dice Montejo.

La veedora describe el lugar como residencial, donde los campesinos están trabajando en sus cultivos. “Esos cuatrimotos levantan muchísimo polvo, hacen ruido y sus cultivos se llenan de tierra”.

Por su parte, el alcalde de Villa de Leyva, Javier Castellanos, reconoció que los propietarios y las empresas de los cuatrimotos, tienen un permiso provisional, pero deben adquirir una licencia ambiental.

"En este momento se les solicitó a los señores de los cuatrimotos y a las empresas de turismo actualicen sus documentos y hagan la respectiva solicitud de permisos ambientales ante Corpoboyacá y a través de la Secretaría de Gobierno del municipio”, dijo Castellanos.

