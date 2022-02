“Jamás he ofrecido un proyecto a cambio de votos”: Efraín Cepeda

El senador Efraín Cepeda respondió en Sigue La W a propósito de la revelación de unos polémicos audios donde se aseguró que supuestamente estaba involucrado en una negociación de votos.

Se conoció que el 6 febrero, en San Juan de Betulia, el exalcalde, padre del actual alcalde Juan Manuel Hoyos, y quien está en casa por cárcel realizó una reunión en apoyo a Efraín Cepeda y el Partido Conservador.

Después, en un audio se reveló que estarían cambiando vacas por votos, donde 500 campesinos saldrían favorecidos con lo que llaman “repoblamiento bovino” entregando $18 millones a cada uno.

Ante la situación, Cepeda fue enfático en asegurar que no tiene relación alguna con el hecho. “Falso de toda falsedad, jamás he utilizado esas prácticas, es muy enojoso que se use mi nombre de esa manera”, indicó.

Sobre el supuesto proyecto de “repoblamiento bovino” respondió: “jamás he ofrecido un proyecto a cambio de votos, no vamos a recibir ese apoyo, ni el me ofreció ni yo le pedí ayuda. Estoy bastante grande para hacer ese tipo de cosas, no lo haría en la cúspide de mi carrera”, expresó Cepeda.