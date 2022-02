El fuerte mensaje del alcalde Dau a movimiento político en Cartagena

El alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, realizó una fuerte advertencia a los movimientos políticos que tienen candidatos en la ciudad y que aspiran a ser elegidos en los comicios al Congreso de la República, a realizarse el próximo mes de marzo.

A través de sus redes sociales, la máxima autoridad de la ciudad afirmó que “no vamos a permitir que vengan a perturbar el orden público buscando cazar votos”, dirigiendo su mensaje hacia un candidato al Senado por el movimiento Fuerza Ciudadana.

Dau Chamat se despachó contra el abogado Wilman Herrera, a quien calificó como un “bochinchero” que aprovecha cualquier protesta ciudadana para visibilizar su aspiración política e incitar a la ciudadanía en contra de su administración.

“Señores de Fuerza Ciudadana, o ustedes controlan a su candidato o nosotros vamos a tener que tomar acciones”, enfatizó.

Sostuvo además que el candidato estaría promoviendo entre los servidores turísticos de las playas un título colectivo, para que estos se “perpetuen” en los balnearios, aclarando que las playas son bienes de uso público y que las personas que trabajan en estos espacios lo han hecho sin ningún tipo de prohibición por parte de las autoridades.

“¿Qué quiere este señor? El tipo no trabaja en Bocagrande, no es carperoo, no hace trenzas, no vende paletas, no hace masajes. Nunca en su vida ha trabajado un día en las playas de Bocagrande y ahora está liderando a los trabajadores de las playas para buscar un título colectivo. Quiere que pongamos por escrito que tales personas que están allí trabajando en las playas y eso es a perpetuidad. Las playas son un bien de uso público, no se pueden escriturar”, señaló.

“Está pescando en río revuelto para conseguir votos para su candidatura como senador del movimiento Fuerza Ciudadana, y le digo una vez más que no lo vamos a permitir”, puntualizó Dau.

Las declaraciones del Alcalde de Cartagena se dan en reacción a una nueva protesta que protagonizados servidores turísticos que laboran en las playas de Bocagrande, y que insisten en garantías e indemnizaciones por las presuntas afectaciones que les generará en su actividad económica, los cierres en los balnearios por las obras de Protección Costera.

Hasta el momento, el candidato mencionado por el mandatario de los cartageneros no se ha pronunciado sobre los señalamientos expresados en su contra.