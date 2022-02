En su campaña política, Enrique Peñalosa visitó una tienda de zapatos y recordó sus épocas de vendedor

El exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa continúa con su campaña política como precandidato presidencial del ‘Equipo Colombia’ y visitó una tienda de zapatos en la que recordó, junto con las trabajadoras, sus experiencias como vendedor.

Así lo publicó en un video en su cuenta de Twitter, en el que se le ve visitando una tienda de calzado y contando sus vivencias: “En este recorrido por una tienda de zapatos, recordé mi experiencia vendiendo zapatos de joven”.

“Yo trabajé de vendedor de zapatos y ellas saben cómo es la cosa, con los hombres es mejor porque llegan y compran, mientras que las mujeres se miden todo y no llevan”, dijo, entre risas, Peñalosa.

En este recorrido por una tienda de zapatos, recordé mi experiencia vendiendo zapatos de joven... 🤣 pic.twitter.com/C8088NMmlr — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) February 16, 2022

Además, contó que en su época de vendedor ya tenía detectadas a aquellas mujeres que iban al almacén cada 20 días o un mes para probarse los zapatos y no llevar, por lo que él les hacía el quite para no perder tiempo y atender a otros clientes, así ganar por comisión.

A menos de un mes para que se realicen las votaciones de los precandidatos en las tres coaliciones políticas que hay, El exalcalde Peñalosa se mueve rápidamente para lograr ganar la consulta y ser el candidato único del ‘Equipo Colombia’, en donde está compitiendo con Federico Gutiérrez, David Barguil y Alejadro Char.