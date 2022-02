Flexibilidad en el uso del tapabocas piden médicos a autoridades en Cartagena

Los médicos en Cartagena elevaron una sugerencia a la autoridad de Salud del Distrito frente a la posibilidad de flexibilizar, para este primer semestre del año, las medidas relacionadas con el uso obligatorio del tapabocas.

De acuerdo con el doctor Rubén Sabogal, presidente de la Mesa por la Salud en Cartagena y Bolívar, el actual comportamiento que registra la pandemia por la COVID-19 en la ciudad permiten que se analice esta posibilidad con respecto al elemento de protección, particularmente para espacios abiertos; considerando además que la medida, de aplicarse, sería consecuente con la aplicación que al respecto ya se han adoptado en otras ciudades y países en el mundo.

"Hemos detectado una reducción bastante significativa en el nivel de contagios, así como una baja frecuencia de utilización de camas de cuidados intensivos y una disminución de la mortalidad. Si bien, la variante Ómicron provocó un alto contagio, también se ha evidencia un aumento en la vacunación, lo que nos permite garantizar de una manera cometida y respetuosa que se alcanzado un alto nivel de inmunización en la población, por lo tanto, creemos que en el transcurso de este semestre se podría evaluar seriamente la posibilidad de supresión en el uso del tapabocas en espacios abiertos", explicó el profesional de la salud.

Sin embargo, la posibilidad de levantar la obligatoriedad en el uso del tapabocas no es compartida por el Departamento Administrativo Distrital de Salud-DADIS, donde la directora de salud pública, Ana Margarita Sánchez afirmó que "cuando hay dos personas con tapabocas, el riesgo de contagio se minimiza, por eso no es momento de dejarlo, es muy prematuro hablar de un escenario sin tapabocas. Si aumentamos las coberturas de vacunación por encima del 75% con esquemas completos, podremos mirar alternativas distintas en el futuro, por ahora, usar el tapabocas y vacunarnos rápidamente es la opción más segura".

Consulte aquí: Por ahora, el Gobierno no eliminará el uso obligatorio de tapabocas

Precisamente, en el caso de la inmunización, para hoy se programó una "Gran Vacunaton" en el Centro de Convenciones que iniciará a las 9:00 a.m. e irá hasta 5:00 p.m. En esta jornada se estarán biológicos como Sinovac (primeras y segundas dosis para niños de 3 a 11 años), Janseen (únicas dosis para mayores de 18 años) y Pfizer (embarazadas, jóvenes de 12 a 17 años, segundas dosis y refuerzos para todos los esquemas).

A corte de 15 de febrero de 2022, en Cartagena se han aplicado 1.806.132 dosis de vacunas contra el Covid-19. De ese total, 799.765 corresponden a primeras dosis, 588.494 a segundas dosis, 156.733 son dosis únicas y 138.248 son dosis de refuerzo.