James se destapó: habló de su salida del Everton y hasta pidió disculpas a hinchas de la Selección Colombia

Luego de un tiempo sin aparecer en su canal de Twitch, donde se dedica a jugar videojuegos, reaccionar a videos y responder preguntas de sus seguidores, James Rodríguez realizó este domingo una de sus populares transmisiones, dejando frases interesantes sobre situaciones que ha vivido en los últimos años.

Entre tanto, desmintió problemas en el camerino de la Selección Colombia, se refirió a su salida del Everton y hasta pidió disculpas por su reacción con los hinchas en Barranquilla tras la derrota contra Perú.

Estaba caliente, reaccioné como no se debía, pero al final fue lo que fue y lo que salió. Son cosas que pasan dentro de un campo de fútbol, no sólo a mí. Si herí a alguien y lastimé a alguien. Lo de los silbidos me dolió. Dimos todo hasta cuando se pudo, contra Perú pero hicimos buen partido, la gente tiene que ver el esfuerzo que hicimos, esos pitidos me lastimaron. Si tenemos un partido malo, que me piten, que me digan de todo, pero el partido fue bueno, en lo personal como con el equipo”.

Por su parte, negó cualquier tipo de discusión con Falcao tras los rumores generados luego de las pérdidas ante Perú y Argentina: Cómo voy a pelear con una persona que es hermano mío, tenemos una relación de hace 12 años. Ha sido un hermano para mí, no crean en esa prensa, que algunos son tóxicos. Dentro del grupo tenemos una relación fantástica entre todos, hay buen ambiente. Lastimosamente no se nos han dado los resultados, pero hay buen ambiente, con Falcao y los muchachos tengo una relación fantástica. No pasa nada con nadie”, comentó.

Sobre la posibilidad de que Colombia clasifique al Mundial, precisó: Está muy difícil ahora tenemos que ganar los próximos dos partidos. Hay con qué, hay un grupo que a nivel internacional está haciendo las cosas bien. Hay cosas que no se puede explicar, pero vamos a luchar hasta el final, hasta donde se puede. Cuando las cosas son para uno, son para uno, no hay que forzar las cosas. Hay que hacer fuerza hasta el final, luchar hasta el final y esperar resultados. El trabajo duro tiene su recompensa”.

De otra manera, habló de su relación con Rafa Benítez tras su último año en el Everton y la posibilidad de volver a Europa: “¿Por qué no? Es un club que me hubiese gustado estar más tiempo. Es un club espectacular, pero me topé con un técnico que no quería contar conmigo, quería estar ahí, pero son gusto y el técnico no quiso contar conmigo. Es respetable. Mientras estuve fui profesional y me entregué al máximo, me gusta que me recuerden en cada equipo como buena persona y profesional. Son gustos de cada entrenador, algunos te quieren y otros no, es respetable”, resaltó.

Escuche las palabras de James Rodríguez en el siguiente link: https://www.twitch.tv/videos/1304719951