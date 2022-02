Exalcalde Samuel Moreno se declara inocente en caso Odebrecht

Colombia

El exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, se declaró inocente del proceso que se adelanta en su contra por su presunta participación en el caso Odebrecht.

“No acepto cargos, porque no cometí ni el interés, ni el cohecho impropio, no fui coautor, ni autor, ni participe de ninguna de esas conductas que me enrostra la Fiscalía General de la Nación”, dijo en la audiencia Samuel Moreno.

Cabe recordar que Moreno es investigado por presuntamente haber exigido millonarios sobornos para la entrega del contrato Tunjuelo-Canoas que tenía como objetivo descontaminar el río Bogotá.

La Fiscalía lo acusa de recibir cerca de $1.000 millones de pesos por parte de un grupo de empresarios y contratistas que estaban interesados en el millonario contrato, el cual tenía un valor total de $244 mil millones de pesos.

El exalcalde tiene ya tres condenas por el ‘carrusel de la contratación’.