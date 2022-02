Lo que usted necesita saber sobre la invasión de Rusia a Ucrania

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció una gran operación militar en la región de Donbas en Ucrania, y poco después empezaron a escucharse explosiones de ataques con misiles en las ciudades de Kiev, Jarkov, Mariúpol, Odessa y Kramatorsk.

Debido a esto, según fuentes ucranianas se han conocido ya los primeros muertos, mientras Moscú asegura que no ataca ciudades y que no existe amenaza para la población pacífica. Asimismo, cifras preliminares de fuentes ucranianas indican que la invasión ha dejado alrededor de 100 muertos, entre militares rusos, ucranianos y algunos civiles.

En #Contrarreloj quisimos realizar un ABC de lo que se vive en Ucrania y Rusia pese a la orden dada pro Vladimir Putin.

José Alberto García, corresponsal de Moscú, contó que en las últimas noticias, Vladímir Putin clasificó operaciones militares como medidas necesarias y forzadas, “Rusia no tuvo opción de actuar de otra manera”, dijo en una reunión con empresarios.

Por otro lado, Carol Guerrero, desde Berlín compartió algunas reacciones deportivas que se han vivido pese a esta guerra. “Ha habido reacciones desde el mundo deportivo, luego de que Schalke 04 de Alemania anunciara que no va a llevar en su patrocinio principal a Gazprom, la empresa rusa gigante del gas”.

Además, anunció que Vettel aseguró que boicoteará el GP de Formula 1 en Sochi, Rusia en septiembre.

De la misma manera, se han creado reaccionas políticas, pues Annegret Kramp-Karrenbauer, Ministra de defensa de Merkel dijo que ha sido un fracaso histórico de la política alemana, “Vimos que esto se venía y no hicimos nada, vimos lo que pasó en Georgia, Crimea y no actuamos”. “Esta operación rusa la venían preparando desde hace tiempo y no se hizo nada”. También añadió que algunos países de occidente quieren mostrar unidad ante Rusia.

Play/Pause Corresponsales de distintos países actualizan la información a Contrarreloj 04:30 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://sandbox.prisaradio.arcpublishing.com/pf/embed/audio/383/1645748894_790_cut/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Desde Londres, cuentan que el Gobierno Británico tomará medidas contra los principales bancos rusos que serán excluidos del sistema financiero y también empresas y multimillonarios rusos serán sancionados. Por otro lado, Boris Jhonson señaló que será un duro paquete de sanciones jamás antes visto.

Y al parecer, el turismo también se ve afectado, pues la aerolínea Aeroflot se le prohibirá aterrizar en el Reino Unido. Sugirió que Putin podría enfrentar cargos por crímenes de guerra.

Desde París, comentan que la Canciller de Francia, Jean-Yves Le Drian, calificó a Putin de dictador y sínico. También se refirió a las sanciones que impondrá la Unión Europea, principalmente a las finanzas, industria e importaciones, así como a los oligarcas rusos bloqueando sus activos.

Por su parte, Emmanuel Macron dijo que Rusia eligió la guerra atacando la estabilidad europea.

En Roma nos hablan acerca del Vaticano, pues afirmó que aún hay tiempo de dialogar y evitar los horrores de la guerra. Dicen que hay un tiempo para la buena voluntad y que se protejan las aspiraciones de todo el mundo. En Roma, ucranianos se reunieron en un rezo por la paz en su país y el Coliseo Romano ya tiene la bandera de Ucrania.

Asimismo, en entrevista con el Coronel en retiro Luis Alberto Villamarín, nos dio a entender que la situación en Ucrania es muy compleja y no solo se trata de apreciaciones a la ligera, pues existe una presión grande por Estados Unidos y otros países, “pero es muy prematuro decir qué puede pasar en uno u otro campo”.

“Putin está furiosos y tiene ínfulas imperiales, quiere revivir territorio de la antigua Unión Soviética e incluso otros terrenos. Tiene ese propósito y ha hecho acuerdos para bloquear a Estado Unidos, no coincido con los analistas que dicen que era solo tomar posición de Dombask, es una ficha de ajedrez porque sabe que la OTAN no podrá actuar y Biden no va a mover un dedo (...) Mientras Ucrania sea agredida, no habrá injerencia de USA u OTAN”, afirmó Villamarín.

Asimismo, afirmó que el Gobierno Nacional colombiano confirmó que se está trabajando con embajadas en Europa como Polonia, Rumian, Hungría y Eslovaquia para garantizar la salida de 100 colombianos que se encuentran en territorio ucraniano.

Por su parte, estuvimos conversando con Miguel Candelas, especializado en geopolítica, quién confirmó que se trataría de un reto para la seguridad global.

“La situación nos ha tomado de improvisto. Es un reto para la seguridad global, lo que pasa es que lo importante es distinguir la diversidad de retos: por un lado, está la visión ucraniana y otra la rusa (…) La guerra psicológica, sería la conquista de las mentes y corazones por medio de manipulación, intentado convencer que la guerra es legítima y al mismo tiempo mantener a los aliados de hacerles ver que es una lucha justa”, puntualizó.

Play/Pause Miguel Candelas, especializado en geopolitica 08:34 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://sandbox.prisaradio.arcpublishing.com/pf/embed/audio/383/1645746497_304_cut/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Andrés Velázquez, experto en Ciberseguridad nos explicó cómo podrían ser los ataques a nivel de comunicaciones remotas.

“Cuando se habla de ataques bélicos, hay pasos anteriores, como es que estados traten de afectar las comunicaciones y estábamos acostumbrados a ver soldados cruzando frontera. Pero los ciberataques permiten llegar de manera remota y afectar estructuras críticas, lograr generar una desestabilización, pero también podría ayudar a modificar que cierta información que no es cierta y pase por las redes, no solo afecte a países involucrados sino a terceros”, explicó.

Play/Pause Andrés Velázquez, experto en ciberseguridad 07:05 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://sandbox.prisaradio.arcpublishing.com/pf/embed/audio/383/1645747925_800_cut/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

De acuerdo a algunas agencias de comunicaciones internacional, se conoció que líderes políticos de todo el mundo apuntan a Putin y piden sanciones. Las tropas declararon la guerra apoyada por tanques. Según el asesor, hay más de 40 soldados muertos. OTAN convocó a líder virtual de lideres, después de que países miembros hayan manifestado sentirse amenazados.

Rusia catalogó el primer día de invasión como un éxito. 719 personas en Moscú fueron detenidas, Rusia cuenta con legislaciones severas sobre manifestaciones y que terminan con detenciones. Activistas pidieron a la población que desafiaran ordenes rusas.

En Ucrania miles de civiles están saliendo del país desde antes del anuncio del presidente de Rusia. En Kiev hay toque de queda desde las 10 de la noche a las 7 de la mañana

En los primeros intercambios, el precio del barril de petróleo supero los 100 dolores por primera vez en más de 7 años y las bolsas mundiales se derrumbaron.

Play/Pause Información de agencias sobre tensión Rusia-Ucrania 04:21 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://sandbox.prisaradio.arcpublishing.com/pf/embed/audio/383/1645748780_799_cut/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Por último se conoció que el Gobierno de Ucrania entregó 10.000 rifles automáticos a ciudadanos de Kiev para defensa. 57 ucranianos murieron y otros resultaros heridos. Rusia no ha informado de bajas sufridas.

Economía colombiana:

Por su parte, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, dijo que la situación en Ucrania puede impactar el costo de vida de los colombianos, al encarecer la producción de alimentos, ya que vienen de Rusia. “Rusia y Ucrania son exportadores de insumos y agroquímicos, esto puede llevar a elevar los costos de los productos”. La incertidumbre puede generar volatilidad.