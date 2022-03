Video: Golazo de chilena de Yimmi Chará en la MLS, segunda consecutiva

Yimmi Chará (23) en Portland Timbes (Photo by Diego Diaz/Icon Sportswire via Getty Images). / Diego Diaz/Icon Sportswire

En la Major League Soccer (MLS) Yimmi Chará hizo exhibición de su talento al hacer gol de chilena en enfrentamiento de su equipo Portland Timbers contra Los Ángeles FC, que terminó en empate.

El gol de Chará se dio luego de un remate en el área de Cristhian Paredes el cual rebotó en la defensa de Los Ángeles para dejar el balón elevado y así el colombiano, de espaldas al arco, rematara de chilena con su pierna derecha y brindara el primer gol del encuentro.

Es un gol que al parecer no tiene dificultad para el ex Junior de Barranquilla ya que en el más reciente partido también hizo un gol similar al New England Revolution, fue el gol que rescató un empate 2 a 2.

Ya son dos empates del Portland Timbers que ubican al equipo en la octava casilla en este inicio de temporada de la MLS.

🚲 YIMMI CHARA TWO WEEKS IN A ROW 🚲 pic.twitter.com/rmdl8R3tH2 — Major League Soccer (@MLS) March 7, 2022