"Volvimos a tiempos de guerra": familiares de víctima fatal por atentado en San Gil

Everson Sánchez, de 30 años de edad, dejó a dos hijos, uno de siete y dos años, también a su esposa, que desde hoy, 7 de marzo, está viuda. La guerra volvió arrebatar otra vida y dejar sin papá a dos pequeños.

El Hospital Universitario de Santander, HUS, reportó que tras la gravedad, el deterioro de sus pulmones y de luchar más de una semana en UCI, falleció.

Everson hizo parte de las nueve personas que resultaron heridas tras el activación de una artefacto explosivo entre la vía San Gil - Socorro, en medio del paro anunciado por el Eln.

Sánchez de tan solo 30 años, también se convirtió en la segunda víctima que falleció por este atentado terrorista.

Sus familiares lo recuerdan como una persona alegre, sencilla, trabajadora, dispuesta a salir adelante.

Javier López, su cuñado, dice que su muerte es como un deja vú de volver a años atrás donde la guerrilla arrebataba la vida de las personas.

"Reproche total, afecta al pueblo y no a los que están en este negocio, si ellos quieren atacar el gobierno, porque no atacan las entidades que le generen daño a Colombia, no con gente que no tiene que ver con esta guerra, Everson es una persona humilde, trabajadora, entregada a su familia, con principios".

Además, de que se recuerde los tiempos de guerra, el señor López, aseguró que ni el Estado, ni la Gobernación de Santander han llamado a la familia a desearle un pésame.

La única reacción que se ha visto, ha sido por redes sociales del gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, quien lamentó el fallecimiento del señor Sánchez.

"Falleció Don Ederson Sánchez, quien luchó por su vida varios días después de la detonación del explosivo en la vía San Gil - El Socorro. Es la segunda víctima de una acción criminal que sigue en investigación. Fortaleza y solidaridad para con su familia".