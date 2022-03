Familiares del asesino de Nickol Valentina Rodríguez quisieron desviar la información; no recibirán recompensa

Recompensa por asesino de Nickol Valentina Rodríguez no será entregada a sus familiares

Bucaramanga

José David Cavanzo, jefe de Gobierno dela Alcaldía de Bucaramanga, confesó un hecho preocupante: los familiares de Pedro Trujillo, el asesino de Nickole Valentina Rodríguez, de 15 años, habrían sido cómplices para que no dieran con el paradero del homicida.

Es decir, la familia de Trujillo intentó desviar la información, dilatar el proceso y hacer caer en trampas a las autoridades.

Esto quiere decir que, una vez más, se aclara que la recompensa será entregada a una persona ajena a la familia de Pedro José Trujillo.

A pesar de esto, existe una contradicción en el caso porque, en audiencia de imputación de cargos, se dijo que los familiares del migrante venezolano habían aportado a dar con el paradero de Trujillo en Barrancabermeja, donde fue capturado el viernes 25 de febrero.

No obstante, Cavanzo aseguró en La W: “No será pagada (la recompensa) a ningún familiar de este asesino, será pagada a una persona que dio información (y) nos ayudó dar con el paradero; pero, por ningún motivo, se recompensará a la familia que ayudó a desviar con la información. El ciudadano que colaboró con la justicia es una persona ajena a la familia (…) la familia de Trujillo pretendía desviar la investigación y caer en trampas para darnos vueltas y no dar con el paradero de esta persona”.

La desinformación del pago de la recompensa se produjo por un trino que hizo el concejal Jaime Andrés Beltrán, en el que señalaba que los 50 millones de pesos serían entregados a los familiares del asesino.