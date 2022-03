Carolina Guerra muestra por primera vez el rostro de su hijo

Carolina Guerra se convirtió en madre el 24 de diciembre del 2021 y desde ese día no ha parado de compartir lo feliz que se siente de haberse convertido en madre.

Por medio de su cuenta de Instagram, en la que la siguen más de 500 mil personas, la celebridad compartió por primera vez fotos del rostro de su bebé Rocco Reuben, fruto de su amor con el empresario y millonario David Reuben Jr.

Recientemente, Guerra publicó una foto inédita de su primogénito en la que aparece a cuatro días de nacido, una imagen que sin duda enterneció a más de uno.

“And i thank god i’m alive you’re jut good to be true can’t take my eyes off of you (en español: Y agradezco a Dios que estoy vivo, eres bueno para ser verdad, no puedo quitarte los ojos de encima) pedacito mío (4 días de nacido)”, fue el mensaje con el que Guerra publicó la foto desconocida de su bebé.

Como era de esperarse, las fotos de Rocco Reuben se volvieron rápidamente viral en las redes sociales, en las que diferentes usuarios han felicitado a la colombiana y a su esposo con comentarios como “Caro, qué belleza verte en esta faceta como mamá”, “ustedes son lo máximo”, “te deseo lo mejor en esta etapa”, “te ves increíble como mamá”, entre otros.