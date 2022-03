Yo siempre tuve oído musical, me metí en el rap porque habla de muchas realidades: Jackson Martínez

Jackson Martínez, exfutbolista de la Selección Colombia y figura del Mundial de Brasil 2014, decidió tocar las puertas de la música y el rap luego de renunciar al fútbol por una lesión en su tobillo que sufrió en el 2018.

“Todo fue a raíz de la lesión, ya la parte médica me había recomendado no continuar para evitar una lesión peor, y decidí seguir un año, pero ya el segundo año yo me di cuenta que ya debía parar”, dijo.

Luego de su álbum ‘Las 2 puertas’, el pasado 19 de enero presentó la nueva canción ‘Proclamaré’, un tema escrito, como es costumbre, por cuenta de sus vivencias.

El exdelantero ahora hace parte de los artistas que hacen rap, solo que su música es dedicada a Dios.

Jackson asegura que se dio cuenta que su amor por Dios y su religión eran necesarios para su vida, por lo que inició la búsqueda de diferentes tipos de rap y encontró cantantes que dedicaban los temas de dicho género a Dios.

Y aunque ahora agradece está decisión, asegura que nunca antes había creído en temas religiosos, por más de que su mamá lo llevaba a la iglesia, él siempre salía pensando que no eran ciertas o necesarias en su vida.

Sin embargo, afirmó que en un momento de su juventud empezó a sentirse solo y vacío, fue allí cuando conoció la fe y devoción que se sentía por Dios.

“Cuando empecé a sentir el vacío y veía que algunos cristianos vivían la fe y la perseverancia en ese camino me dejaba impactado (...) Fue en ese momento donde pude ver mi propio corazón y ver que necesitaba de Dios”, agregó para Contrarreloj.

Partiendo de esto, dijo que entendió que el género del rap era su mejor forma de expresión, donde podía sacar realidades del mundo, pero, asimismo, hacer dedicatorias a Dios y a su religión.

“Yo siempre tuve oído musical, mi papá es salsero, él compone salsa (...) El género viene externo de mi casa, tenía un amigo en el barrio que ponía mucho rap y me fui metiendo en ese género porque era en el que hablaban muchas realidades”, afirmó.

Su carrera en el mundo de la música comenzó por medio de notas que escribía, fragmentos de la biblia e incluso oraciones.

“Yo tomaba notas de muchas de las lecturas que tenía en la biblia y veía que muchas líneas se estaban convirtiendo en canciones, en el momento que lo grabé, los productores me dijeron que estaba hecho para la música, pero yo creía que esto no era para mí”, aseguró.

Luego de dicha propuesta e insistencia por parte de la producción de sus primeros sencillos, Martínez quiso intentarlo, y es así, como hoy, ya cuenta con más de 30 canciones de su autoría.

Del mismo modo, el artista aseguró que quiere lograr algo diferente con este género musical, pues quiere crear un rap cristiano dejando de lado los estigmas que algunos tienen.

“Todo lo que es relacionado con ello, no estoy de acuerdo, así como muchos no están de acuerdo con mis mensajes. Yo quiero dar otro mensaje, el rap es cultura, y solo estoy agarrando una parte para hacer un rap “cristiano””, expresó.

Por último, el cantante se refirió a la decisión que tuvo que tomar pese a su lesión, afirmando que era un “dolor moral más fuerte que el físico”. Pues tuvo que dejar de hacer lo que ama por seguir cuidando de su salud.

“Yo creo que el dolor físico está disminuido, por lo tanto, esa pasión sigue viva, me hubiera gustado parar mi carrera de manera diferente. Siempre hablo con mis colegas y les digo que disfruten cada momento”, puntualizó.