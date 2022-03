Alcalde Dau califica de “funcionario malandrín” al Director de Patrimonio de Cartagena

Colombia

El alcalde de Cartagena, William Dau, calificó como funcionario “malandrín” al actual director de Patrimonio de esa capital, Alfonso Cabrera.

En un video en sus redes sociales, el mandatario enumeró varias irregularidades en las que habría incurrido Cabrera expidiendo conceptos favorables para la construcción de obras y restauración en zonas de influencia de bienes de interés cultural, sin que eso esté dentro de sus funciones.

Según Dau, al revisar varios casos encontraron que Cabrera “expidió varios conceptos previos favorables sin tener la facultad para hacerlo, es investigación sigue en curso”.

Y siguió detallando “este señor Cabrera no puede hacer conceptos a nombre del Comité de Patrimonio y menos a escondidas del Comité, sin embargo, las pruebas que encontramos y que aportamos a la Procuraduría y a la Fiscalía muestran que el señor Cabrera, presuntamente, asumió funciones que son del Comité y emitió conceptos previos favorables bajo la figura de un comité previo que no existe, es un invento que él se hizo”.

El mandatario también precisó que, aunque un permiso del Comité de Patrimonio tarda entre 15 y 45 días en obtenerse, “los conceptos hechos por este señor de ese comité previo eran emitidos en cuestión de horas”.

Además, según Dau, para favorecer a constructores que habrían incurrido en irregularidades, Cabrera habría guardado silencio.

“Este señor fue denunciado porque no resolvió dentro del término legal un recurso de reposición y por no hacerlo se levantó una sanción de infracción a las normas urbanísticas a las empresas inversiones Aro Limitada y Promotora AC SAS. Estas empresas interpusieron un recurso de reposición contra la resolución con la cual las sancionó el IPCC (Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena) y Cabrera tenía la obligación de responder en máximo un año, sin embargo, no respondió y como resultado se dio, en favor de los infractores, una figura que se llama el silencio administrativo positivo”, explicó Dau.

El caso ya es investigado por la Procuraduría y por la Fiscalía, donde el mismo alcalde asegura haberlo denunciado, por lo que pidiendo a los entes de control celeridad en las acciones a que haya lugar contra el funcionario.

Lo que responde Cabrera

W Radio contactó a Cabrera para conocer su respuesta y no atendió nuestras llamadas, pero, vía WhatsApp, envió un comunicado en el que señaló: “en atención a las declaraciones efectuadas por el señor alcalde en contra del suscrito, debo manifestar que tal como se ha venido haciendo continuaré ejercitando mi defensa en su escenario natural, esto es, el proceso disciplinario en donde además me asiste el deber de guardar la reserva”.

Además, sugirió que las declaraciones del alcalde Dau tendrían que ver con denuncias que él ha hecho sobre falta de autorizaciones para ejecutar el megaproyecto de Protección Costera.

“Lo curioso del asunto, y sin interferir en el proceso, resulta que estos atentados se den justo cuando el proyecto de Protección Costera ha sido objetado por estar acreditado que no cumple con el concepto previo para su adelantamiento, tal como lo certificó el ministerio se cultura”, dice en su comunicado.