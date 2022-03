JEP cierra la puerta a exrepresentante Héctor Julio Alfonso, hijo de ‘La Gata’

La Sala de Definición de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó el sometimiento del exrepresentante a la Cámara Héctor Julio Alfonso López, procesado por presuntos vínculos con paramilitares e hijo de Enilce López ‘La Gata’, condenada por nexos con las AUC.

La determinación se fundamentó en que a juicio de los magistrados, el aporte a la verdad efectuado por Héctor Julio Alfonso fue insuficiente, y aunque no estaba obligado a aceptar responsabilidad porque no ha sido condenado, la información que presentó no superó el umbral de lo establecido por la justicia ordinaria sobre la supuesta financiación de su campaña por parte de Salvatore Mancuso y ‘Jorge 40′, para alcanzar un escaño en la Cámara de Representantes en el periodo 2006 a 2010.

También negó haber asistido a alguna reunión de políticos y paramilitares en Barranco de Loba (Bolívar) y que su compañero al congreso Fernando Tafur Díaz sí asistió. Según Alfonso López, accedió al proyecto paramilitar de manera indirecta por medio de Tafur, pero no les recibió dinero y solamente se comprometió a ayudar en que se lograran proyectos que impulsaran la total desmovilización de las AUC.

“...del plan de verdad su lectura y lo documentado en las diferentes sesiones de la audiencia de aportes tempranos a la verdad, no se colige qué parte de la realidad del conflicto armado no internacional contribuirá a esclarecer, ni tampoco se establece qué tipo de colaboración puede extender a los demás organismos del Sistema Integral”, se lee en el documento.

Además, de acuerdo con la JEP se dedicó a desvirtuar las “amplias” evidencias de los nexos de integrantes de su familia (como su madre Enilce López y su hermano Jorge Alfonso López) con las Autodefensas, a pesar de que han sido sentenciados por vínculos con ese extinto grupo criminal.

“...el mencionado realizó manifestaciones tanto frente a sus propias conductas como frente al accionar de su grupo familiar que resultan contrarias a la abundante evidencia recabada por la justicia ordinaria, particularmente en lo que se refiere a sus relaciones con las AUC y a la forma como canalizaban dineros ilícitos a través de sus empresas”, concluyeron.

También, en su plan de verdad calificado como insuficiente refirió nombres de políticos que pudiesen haber tenido nexos con grupos paramilitares, pero que “no le constaba” y la información le llegó por conducto del excongresista Fernando Tafur Díaz.