De su entidad está saliendo información al Pacto Histórico antes que a las demás organizaciones: Cabal al registrador

Las elecciones legislativas del 2022 han generado bastante controversia en el país, luego de conocerse irregularidades en el conteo de los votos de varias ciudades. Debido a esto, la gran mayoría de los partidos políticos le han pedido a la Registraduría el reconteo de los votos para garantizar los resultados.

Uno de los partidos que se niega a reconocer el escrutinio de la Registraduría es el Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, quien aseguró que no se puede aceptar el resultado.

En diálogo con W Fin de Semana, la senadora María Fernanda, quien fue la mujer más votada para el Senado 2022-2026, se refirió a las peticiones del Centro Democrático.

“Lo que quiero hacer es invitar a una reflexión a los colombianos, esto no puede ser circunscrito a una disputa Uribe-Petro, que eso es lo que quiere la izquierda (..) no es posible que hayamos echado para atrás cuando el sistema nuestro, con todos sus defectos, era más confiable”, indicó.

Señaló, además, que “la gente cercana, muy cercana, que votó por mí, por compañeros míos no les aparece sus votos. No es posible que no encuentren los votos (…) algo pasa en el mecanismo del formulario E 14, tuve información de varios pueblos de Colombia, donde los jurados anulaban los votos del Centro Democrático”.

Cabal fue enfática al mencionar que el reclamo del Centro Democrático no es un problema entre Uribe y Petro. “Esto es una pelea por los mecanismos que nos garantizan la democracia y la libertad, y la vamos a perder”.

Por otra parte, denunció que en las irregularidades estarían involucrados “aquí están los personajes de la internacional progresista, una organización que se llama ‘transparencia electoral’, y viene todo el tiempo distorsionando elecciones (…) esto es una organización impecable de la extrema izquierda para robarse la democracia”.

La senadora también habló sobre el papel de la Registraduría “claro que desconfío del método del sistema. Quiero decirle al registrador que de su entidad está saliendo información al Pacto Histórico antes que a las demás organizaciones, de resto es imposible el orden y la información anticipada que tiene el Pacto, algo están filtrando”.

Por último, la congresista aseguró que en estas elecciones se ha visto una Registraduría más débil que hace cuatros años. “La misma Registraduría con defectos, en cuatro años no evolucionó, es un sistema vulnerable. No creo en esos 400 mil votos del Pacto Histórico y no es porque yo sea del Centro Democrático, es porque las matemáticas no dan. El registrador tiene que salir a darnos la explicación técnica porque de lo contrario, los resultados serán ilegítimos”.