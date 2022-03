Suspenden por seis meses al director de Patrimonio de Cartagena

El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) anunció que fue suspendido del cargo, por seis meses, el director de la División de Patrimonio de esa entidad, Alfonso Cabrear Cruz, en cumplimiento de un fallo emitido por la Procuraduría Provincial de Cartagena, que fue ratificado en febrero de este año por la Procuraduría delegada para la vigilancia administrativa.

El IPCC detalló que Cabrera Cruz incurrió en la falta disciplinaria prevista en el numeral 35 del artículo 48 de la ley 734 de 2002 (CDU), que determina: “Dar lugar a la configuración del silencio administrativo positivo”, declarado en proceso disciplinario con fecha de radicación en el año 2016.

Esta suspensión se conoce una semana después de que el alcalde William Dau catalogara a Cabrera como un funcionario malandrín, al señalar que emitía conceptos favorables para la construcción de obras en la ciudad vieja sin tener potestad para ello.

El mandatario también detalló en esa oportunidad el caso por el que ahora el Director de Patrimonio es suspendido, en el guardo silencio, según Dau, para favorecer a unos privados.

“Este señor fue denunciado porque no resolvió dentro del término legal un recurso de reposición y por no hacerlo se levantó una sanción de infracción a las normas urbanísticas a las empresas inversiones Aro Limitada y Promotora AC SAS. Estas empresas interpusieron un recurso de reposición contra la resolución con la cual las sancionó el IPCC (Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena) y Cabrera tenía la obligación de responder en máximo un año, sin embargo, no respondió y como resultado se dio, en favor de los infractores, una figura que se llama el silencio administrativo positivo”, explicó Dau.

En su momento, Cabrera rechazó los señalamientos del mandatario.