“En ningún país del mundo hay libertad de expresión plena”: Liu Sivaya, politóloga sobre la crisis Rusia y Ucrania

A propósito de la crisis que se vive entre Rusia y Ucrania, La W conversó con la politóloga e influencer Liu Sivaya, quien se ha convertido en una de las voces de reclamo sobre la información del conflicto en los medios europeos.

La joven rusa vive en España y ha recibido amenazas por sus posturas. “En ninguna cadena grande hemos podido escuchar la postura de nadie que sea pro Putin, no hay nadie pro Putin. ¿Qué le pasaría a esa persona que se reconociera abiertamente pro Putin? En España soy la única persona que me expongo al linchamiento, no defiendo la postura pro Putin”, aclaró.

Uno de los temas de mayor debate tienen que ver con la libertad de expresión y lo que significa informar desde el lado ruso. Sivaya criticó abiertamente la postura de algunas cadenas europeas y los pronunciamientos de expertos sobre el tema.

“Un mínimo de análisis ha sido duramente criticado, lo que hay es una propaganda llegando a los niveles más burdos, hay expertos que distan de cosas del sentido común. Una cosa es que condenemos con hechos y otra cosa es que un analista me compare el Ejército ruso y el ucraniano y que el ucraniano esté en un nivel de superioridad”, aseguró Liu Sivaya.

Sobre la labor informativa de los medios, dijo: “en ningún país del mundo hay libertad de expresión plena y todo está sometido a propaganda burda de un lado y del otro”.

Finalmente hizo un llamado a promover la información por el conflicto que, según ella y varios especialistas, no comenzó con la “operación militar especial” de Vladimir Putin, sino ocho años atrás.

“Este conflicto no empezó cuando lo anunciaron, comenzó hace ocho años. Tenemos que aprovechar estos hechos para informar con rigor porque la gran mayoría de los analistas ni sabían ubicar a Ucrania en el mapa”.

En el encabezado escuche la entrevista completa con la politóloga e influencer Liu Sivaya.