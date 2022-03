Líderes de Puebloviejo cuestionan la construcción del viaducto Ciénaga - Barranquilla

Habitantes de Puebloviejo no ven con buenos ojos el anuncio del Gobierno Nacional de la construcción de los tres viaductos que se contempla en el corredor vial de Ciénaga - Barranquilla por parte del Ministerio de Transporte.

Según ellos, no los han tenido en cuenta durante la socialización, “haciendo un análisis los líderes pesqueros de acá de Puebloviejo, hemos llegado a la conclusión que hay muchos vacíos, primero no nos han dicho que tanto flujo de agua va a ingresar a la Ciénaga Grande y de lógica la cuña salina empieza a hacer estragos. La construcción de los viaductos es algo que nos preocupa a todos, y hay temas que no son muy claros”, manifestó el líder comunal de Puebloviejo, Enrique Maldonado.

De otra parte, el líder comunal manifiesta que la población teme que con esta construcción suceda lo ocurrido años atrás, cuando empezó a florecer la primera mortandad de peces en la Ciénaga Grande de Santa Marta, a consecuencia del daño ambiental, la sedimentación y el poco flujo de agua, ocasionando la mortandad de peces y de mangles.

“Acaban de asignar esos recursos millonarios para construir los viaductos, entonces es ahí donde vemos que al Gobierno les interesa es la vía nacional y lo demás no”, puntualizó Enrique Maldonado.

Cabe recordar que sobre el tema, el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, también se pronunció, afirmando que esta obra debe atender las exigencias ambientales.