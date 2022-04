Alain Delon, ícono del cine francés, solicitó que le practiquen la eutanasia

El actor Alain Delon, ícono del cine francés, ha pedido que se le practique la eutanasia a sus 86 años, luego de haber sufrido dos accidentes cerebrovasculares que deterioraran considerablemente su estado de salud.

En entrevista para el medio francés RTL, el hijo del actor, Anthony Delon, aseguró que su padre le había solicitado que iniciara con todos los trámites para que le apliquen el procedimiento en Suiza, país en el que reside desde hace algunos años y donde la práctica de la eutanasia es legal y regulada.

De esta manera, Anthony y Anouchka Delon, hijos del actor que trabajó en notables cintas como ‘A pleno sol’ (1960), ‘La piscina’ (1969), ‘El samurai’ (1967) y ‘El gatopardo’ (1963), entre muchas otras, han decidido acompañar a su padre hasta su último día y respetarán su decisión.

Cabe recordar que la esposa del actor, Nathalie Delon, murió en enero de 2021 como consecuencia de un cáncer de páncreas que padeció durante largo tiempo.

A su vez, el actor francés compartió un texto a través de su hijo para agradecer a quienes lo acompañaron durante su carrera, con la esperanza de que su vida y obra “sirvan de inspiración para los actores del presente y del futuro”.

El comunicado de Delon, que fue publicado en la cuenta de Instagram del actor antes de ser cerrada, decía lo siguiente:

“Me gustaría dar las gracias a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo. Espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo no solo en el lugar de trabajo, sino en la vida cotidiana, entre victorias y derrotas. Gracias, Alain Delon”.