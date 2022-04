Histórico: La escuela ‘Julián Vásquez’ participará en el torneo de fútbol aficionado más grande del mundo

El MIC, el torneo de aficionados más grande del planeta se llevará a cabo en la ciudad de Barcelona del 12 al 17 de abril. Este torneo contará con la participación de equipos de la talla de PSG, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Milán, Juventus, Everton y Tottenham. El Club Deportivo Julián Vásquez participará con 5 categorías: formativas de 10-11, 12-13, 14-16, Sub18 y Sub20. Al mando del exjugador del América de Cali irán en representación del departamento y de Colombia.

Este evento deportivo contará con 300 equipos de 30 países diferentes de los 5 continentes, es decir, un torneo de fútbol más grande que el mundial.

La selección ideal de los 20 años de este torneo está conformada por Alisson, Marcelo, Pique, Bartra, Jordi Alba, Casemiro, Coutinho, Xavi, Messi, Neymar y Mohamed Salah.

Según Vásquez, la idea de crear esta escuela nació a partir de la corrupción que permea a las categorías inferiores: “Yo llego al América como directivo cuando el equipo asciende y me doy cuenta en las divisiones menores hay una corrupción a nivel nacional muy grande y no siempre debutan los jugadores que tienen más talento. Como yo siempre he ido en contra de la corrupción decidí formar mi propia escuela”.

Hoy la escuela tiene más de 500 participantes tan sólo 4 años después de su formación. “Le hemos apostado a transformar vidas a través del deporte pero no ha sido fácil. Hay una problemática social muy grande y hasta lamentablemente han asesinado a algunos de los muchachos”

Aunque la mayoría de jóvenes ya tienen su cupo asegurado, hay algunos que faltan. Por eso, si usted desea ayudarlos puede contactar con el Club Deportivo Julián Vásquez con el 3103333959 o con @vasjulian.