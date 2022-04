“Las segundas partes nunca son buenas”: Julián Vázquez sobre llegada de Guimarães

Apodado el ‘Señor del gol’, Julián Vázquez anotó goles de todas las facturas y fue campeón dos veces con el América de Cali. El ex referente del 15 veces campeón de Colombia opinó acerca del segundo ciclo de Alexandre Guimarães. “A mí particularmente como entrenador me gusta pero no estoy de acuerdo con su llegada. Las segundas partes nunca son buenas”, dijo.

Además, Vázquez recordó cómo salió el entrenador del equipo en su ciclo pasado “La forma en cómo lo sacaron fue muy mala. A mí personalmente me hubieran hecho eso y no hubiera vuelto nunca”.

El goleador también enfatizó en la nómina corta del equipo escarlata: “América no puede fichar jugadores a mitad de año por lo cual no veo que tenga muchas herramientas para trabajar. Sin embargo, le deseo lo mejor, concluyó.

Guimarães será presentado mañana en la ciudad de Cali junto con su cuerpo técnico para dirigir a los “diablos rojos”. Con ellos, fue campeón en el 2019.