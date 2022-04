Sor Teresa lo primero que hacía era poner un revólver sobre la mesa: víctima sobre caso Fondo Ganadero de Córdoba

Colombia

En entrevista con Contrarreloj, Ayineth Pérez Galán, presidenta de la Asociación de reclamantes de tierras Tierra y Paz, se refirió a su condición de víctima de despojo de tierras en Tulapas a manos de paramilitares de la “Casa Castaño”, a propósito de los vínculos de ese grupo criminal con el Fondo Ganadero de Córdoba en esa zona de Urabá.

Según su narración, por ejemplo, su madre fue obligada por agentes de las Autodefensas en 1995 a vender el predio en el que vivían, sin tener ni siquiera la posibilidad de negociar.

“Mandaron directamente a un señor a negociar con mi mamá, el señor intentó ir varias veces, volvió y encontró a mi mamá y allí fue donde le dijo que venía a negociar, ella dijo yo no estoy vendiendo, y él le respondió es que yo no vine a preguntarle, sino a negociar las tierras con usted” relató.

De acuerdo con Pérez, otros de sus familiares fueron víctimas directas del Fondo Ganadero de Córdoba, debido a que las tierras que les fueron arrebatadas fueron a parar a esa agremiación tras el pacto criminal que se selló con las AUC y su testaferra Sor Teresa Gómez.

“Sor Teresa y otros como Guido Vargas trabajaban con ella, esas eran las personas que se encargaban de ir hasta las fincas a negociar las fincas con los campesinos, ellos llegaron, Sor Teresa llegaba y lo primero que ponía en la mesa era el revólver, ¿eso que era? una amenaza, quien no vendía después de eso” detalló.

La víctima también se refirió a la práctica de los paramilitares de quemar las casas de los campesinos “para que los campesinos cuando salían de sus viviendas no volvieran a ellas” y había facciones paramilitares conocidas como los “mochacabezas”.

La lideresa advirtió que a la fecha la restitución de tierras en la zona de Tulapas no ha avanzado “lo primero que habla la Unidad de Restitución de Tierras es que para entrar a las Tulapas no hay concepto de seguridad, ellos se escudan en eso, para que los proyectos también no avancen porque no hay voluntad política” sentenció.