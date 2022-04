JEP admite tutela de víctimas que buscan revocar fallo que rechazó el sometimiento de ‘Otoniel’

La Sección de Revisión de la JEP admitió para estudio una tutela en la cual un grupo de víctimas representadas por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz solicitaron que se revoque el fallo que rechazó su sometimiento, presentado en calidad de “tercero civil”, alegando falta de participación.

Según los argumentos de las víctimas que serán estudiados, el 25 de marzo de este año la Sala de Definición reveló que había rechazado acoger a ‘Otoniel’ en la JEP, pero no se les permitió intervenir en la decisión adoptada ni controvertir la misma, por ello pidieron tumbar el fallo, alegando vulneración al debido proceso.

“...alega que ninguna de las solicitudes elevadas ante la Sala ha sido atendida, a pesar de la urgencia de la situación y el inminente daño irreparable a los derechos de las víctimas, ya que el señor Dairo Antonio Úsuga David, potencial sujeto de competencia de esta jurisdicción, está ad-portas de ser extraditado a los Estados Unidos” señalaron los peticionarios.

Por otra parte, la magistratura rechazó suspender la extradición del excomandante del Clan del Golfo tal y como lo solicitaban las víctimas en esa acción judicial. De acuerdo con el fallo, el rechazo al sometimiento no tiene que ver nada con la extradición, la Sala de Definición no tiene facultades para emitir concepto sobre el tema y la encargada es la Corte Suprema de Justicia, porque ‘Otoniel’ no está actualmente bajo competencia de la JEP.

“...adoptar una medida encaminada a negar o “prohibir” la extradición del señor Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, implicaría usurpar las competencias de las autoridades judiciales y administrativas facultadas legalmente para estudiar y pronunciarse de fondo sobre este tipo de asuntos” sentenció la Sección.

Los magistrados recordaron también que hace pocas horas se conoció que le fue negada la Garantía de No Extradición a ‘Otoniel’ al no ser compareciente ante la JEP.