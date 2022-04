Escándalo en el fútbol español: filtran audios de una supuesta millonaria comisión por la Supercopa

El diario El Confidencial reveló audios de un escándalo que salpica al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Se trata de unas comisiones que se habrían recibido para realizar las ediciones de la Supercopa en Arabia Saudí.

En 2019 algunos medios de comunicación habían publicado que el jugador del Barcelona Gerard Piqué, a través de su empresa Kosmos, iba a recibir dinero de Arabia Saudí por las ediciones del torneo.

Recientemente revelaron en audios cómo, supuestamente, se habría realizado el acuerdo. El Confidencial aseguró que supuestamente existió una alianza y presión por parte del presidente de la Real Federación Española de Fútbol a las autoridades de Riad.

La presión sería por el abono de hasta 24 millones de euros a Piqué a través de su empresa Kosmos. “Geri, enhorabuena. Y no me refiero ni al partidazo de ayer ni a tu gol. Me refiero a que ya son más de las 12 y por lo tanto ya es firme el acuerdo con Arabia Saudí”, dice Rubiales en una de las grabaciones reveladas por El Confidencial.

De acuerdo con lo publicado por ese diario, en la comisión por llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí se garantizó el cobro de 40 millones de euros por cada edición, mientras que la empresa de Piqué se llevaría cuatro por cada uno de los ejercicios firmados, 24 en total.

El Confidencial también aseguró que, a finales del 2018, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol y Piqué planearon que el torneo se disputara en el Camp Nou.