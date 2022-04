El emprendimiento, el valor al trabajo y creer en las mujeres es Orgullo Colombia

Desde 2017, por medio del programa “Emprendedoras Bavaria”, la empresa de bebidas ha escrito una premisa valiosa que busca transformar la vida de miles de colombianas: “El emprendimiento es la gran apuesta de nuestra estrategia de sostenibilidad. Por eso, desde hace cinco años desarrollamos nuestro programa Emprendedoras Bavaria, que este año completará las 50.000 tenderas beneficiadas. Gracias a la alianza ´Mujeres más Productivas´ con el Ministerio de Comercio, llegamos en 2021 a más de 15.000 mujeres en situación de vulnerabilidad, incluyendo víctimas de la violencia y esperamos llegar a miles más a lo largo de este año” indicó Marcel Regis, presidente de Bavaria.

A través del fortalecimiento de las capacidades, la promoción del empoderamiento y la dotación de herramientas para las tenderas, Bavaria ya ha logrado llevar este programa a más de 41.500 mujeres, quienes incrementan sus ingresos diarios en más de un 30% en promedio.

Marta Lucía Torres, beneficiaria de “Emprendedoras Bavaria”, habló sobre la influencia y apoyo que recibió: “el programa me ha brindado mucho conocimiento para mí y mi emprendimiento. Me enseñaron cómo llevar un inventario y pagos más organizados. Aprendí sobre facturación electrónica, organización de productos y mejorar la atención al cliente. Esto aumentó mis ingresos y, además, me ayudó a orientar a mujeres que están siendo víctimas de violencia física, sexual, psicológica o económica. Lo mejor de todo, me enseñaron a ser una mujer empoderada y segura de mí misma”. Transformar desde la raíz, ese es el verdadero secreto.

El impacto del programa “Emprendedoras Bavaria” es realmente valioso. Hasta ahora, la iniciativa ha llegado a 500 municipios de 27 departamentos en Colombia. El 85% de las beneficiadas son madres cabeza de familia y el 93% tienen sus tiendas como fuente principal de ingreso. Lo que Bavaria está haciendo en las colombianas incide incluso en el rol que desempeñan dentro de la cultura. El programa está abriendo puertas, desempolvando sueños y construyendo nuevas realidades para las generaciones que vendrán.

María Bibiana Acevedo Figueroa, madre cabeza de familia afirma: “tengo 36 años, soy mamá de dos niños preciosos. Una niña de 18 y un niño de 16. Soy una mamá luchadora, trabajo por salir adelante y por construir un futuro más próspero para ellos. Fue gracias a las clases que recibí que me motivé a terminar mi bachillerato y lograr mi sueño de terminar una carrera”. Uno de los grandes objetivos del programa es influir en el verdadero empoderamiento de la mujer colombiana.

Creer, en medio de panoramas que pueden tornarse pesimistas. Actuar, en medio de dificultades. Transformar con fe en un país mejor. Empoderar, para liberar todo el potencial de nuestra gente es Orgullo Colombia.

