“Me voy con Fajardo, creo que con él vamos a lograr una transición más estable”: Ariel Ávila

Sigue La W habló con el refuerzo que llegó a la campaña de Sergio Fajardo. Se trata del senador electo por Alianza Verde, Ariel Ávila y quien liderará una campaña llamada “Anti Fico”.

En la conversación explicó que se trata de una iniciativa propia que busca criticar el continuismo.

“Es una campaña anticontinuismo, anticlientelismo y anticorrupción, es la campaña que yo voy a liderar. Si llego a injuriar, demándeme, pero no me voy a quedar callado con que Federico es el candidato del uribismo, que no mienta que es el continuismo“, aseguró.

A propósito de las dudas sobre posibles demandas de injuria que podría afrontar, dijo: “les pido que no me callen”.

Concretamente sobre su apoyo a Sergio Fajardo, respondió la razón por la que no se fue con la izquierda y optó por quedarse en el centro.

“Yo soy una persona de centro izquierda, no soy vergonzante de esa posición. Después de analizarlo, me voy con Fajardo, creo que vamos a lograr una transición más estable con él”, indico.

También aseguró que en caso de que su candidato no llegue a una segunda vuelta, no votaría por uno de los aspirantes a la Presidencia. “La única seguridad absoluta es que nunca votaría por Federico Gutiérrez”, agregó Ávila.