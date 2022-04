“Estoy haciendo shows acústicos por todo el mundo”: Eric Martin, vocalista de Mr. Big, regresa a Colombia

Colombia

Eric Martin, vocalista de la banda Mr. Big, regresó a Colombia como solista con dos conciertos que ofrecerá en Cali y Bogotá el próximo 3 y 4 de mayo, por ello y a propósito del consumo que se hace en nuestro país de la música de Mr. Big, el artista estuvo en Contrarreloj para contar sus inicios en el grupo musical, anécdotas y su papel como solista.

Al respecto, Martin relató que un amigo y productor de él (Eric Martín), era un buen amigo de Billy Sheehan, por lo que lo llamó y le dijo: “mire pues él está interesado en que usted esté en la banda”, sin embargo, para ese momento Eric estaba haciendo discos solitas y realmente no sabía lo que quería, hizo rock estando joven, pero Billy Sheehan, el bajista, estaba buscando un cantante y le gustaba la voz de Martin, por lo que le proponen a Eric hacer un grupo con él, a lo que respondió que no sabía, no obstante, después de unos premios MTV y una fiesta, en 1989 Eric aceptó unirse con Sheehan.

En 1990 se juntan con Paul Gilbert, Pat Torpey, el baterista, y en ocho días graban su primer disco, todo el mundo los llamaba un súper grupo, pero “realmente eso era más química”, dijo Eric Martin.

“Cuatro chicos talentosos con un gran sueño de hacer blues americano con rock, no sé cómo funcionó con toda esa pirotecnia y esa parafernalia de Billy Sheehan y Paul Gilbert, pero al final pues le gustó y ya fueron 30 años de Mr. Big haciendo esta música”, agregó el vocalista.

Sobre los conciertos que hará en Colombia el próximo 3 de mayo en Cali y 4 del mismo mes en Bogotá, Eric Martin dijo que en esta ocasión estará como solista por lo que “será un show diferente”, sin embargo, también cantará música de Mr. Big.

Finalmente, Eric Martin reveló que Mr. Big está en un tiempo muerto ya que su baterista, Pat Torpey falleció hace unos años; Billy Sheehan se encuentra con sus grupos y Paul Gilbert dicta clases en internet, además está trabajando en su álbum Nº 30, por lo que Martin no tiene una agenda programada y aprovecha para hacer shows acústicos por todo el mundo, primero viene a Colombia, luego a Europa y posteriormente a Reino Unido.