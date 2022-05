Video: José Ramos, el asistente de vuelo que se viralizó en redes sociales por su baile

José Ramos es un asistente de vuelo que actualmente es reconocido en redes sociales por sus videos bailando en los aviones en los que tripula. Hasta el momento cuenta con más de 200.000 seguidores en Instagram.

Los inicios en el baile de Ramos fueron a muy temprana edad cuando escuchaba, muy cerca a su casa, la música que ponían en una discoteca y fue así como comenzó a bailar canciones de bachata, merengue y salsa.

José, además de ser asistente de vuelo, también es entrenador personal y debido a su cercanía en las redes sociales donde daba consejos nutricionales, también empezó a publicar videos con música a tal punto que llegó a bailar en los aviones donde laboraba y allí su éxito en internet se disparó.

“Yo empecé a agregar música en mis rutinas y de ahí lo hice en el aeropuerto y fue como el ‘bum’, todos los videos se hicieron virales”, comentó Ramos.

El dominicano también confesó que una de sus motivaciones para grabarse en los aviones fue brindar un poco de alegría a todas aquellas personas que vieran su contenido. Aclarando que nunca le han llamado la atención en la aerolínea.

“Gracias a Dios no me han regañado, creo que si tú haces el bien no te van a llamar la atención”, dijo el asistente de vuelo y también entrenador, quien aparece en redes sociales como Joseramosfit.