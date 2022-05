Hogares Saludables, cambiando los cimientos de las vidas de miles de colombianos

Colombia presenta un panorama retador de acuerdo con las cifras que dan cuenta del acceso a vivienda digna. Según el Censo de Población y Vivienda, realizado por el DNP, el DANE y la ONU, actualmente hay un déficit habitacional del 36,6%. El impacto que estas viviendas tienen para la salud es un tema importante por las condiciones de precariedad en las que muchas personas viven, ya que los materiales empleados para construirlas y la forma en la que están adecuadas, pueden generar afectaciones a la salud de sus habitantes.

Cortesía: Grupo Argos Ampliar

Por eso, el programa Hogares Saludables nació con el propósito de cambiarle la realidad a miles de familias en toda Colombia a través del mejoramiento de sus viviendas. Hogares Saludables es el fruto de un trabajo colectivo donde los maestros de obra y ferreteros de las zonas donde opera el programa también se benefician. El incremento en la demanda de productos, materiales de construcción y mano de obra especializada dinamizan además las economías locales.

Gladys Soto es líder comunitaria y beneficiaria del proyecto en el barrio La Honda, en Medellín. “Se siente mucho la mejora en las casas, ya se sienten y se ven como un hogar. En mi caso mi familia está más cómoda y después de 21 años por fin podemos tener una casa decente” afirma.

Cortesía: Grupo Argos Ampliar

Otro beneficiario del proyecto es Darío Castañeda, quien tiene una historia que viene desde el desplazamiento forzado hasta la construcción de su propia casa: “Yo llegué al barrio en el 2002 y me construí mi casa de madera con los materiales que iba encontrando y ni siquiera era una casa tapada. Luego, con la ayuda de Cementos Argos me cambiaron el piso de tierra a cemento y a la casa le entró más luz, se volvió más cálida y la verdad que estoy muy feliz porque uno sin casa no tiene nada”.

Gonzalo Zapata es un maestro de obra con experiencia de más de 40 años en el sector de la construcción, él ha visto el crecimiento de su profesión y cree firmemente en el poder del trabajo en equipo para lograr resultados excelentes. “He aprendido de los mejores maestros de la construcción y he visto cómo este proyecto ha impulsado a las familias, cómo ha ayudado y eso es lo que me motiva, colaborar. Cuando uno va a trabajar en una casa hay que tener siempre en cuenta que hay que tener los mejores materiales y por eso usamos cemento Argos. Espero que mi mano de obra sea de satisfacción y estoy feliz de ayudar en este proyecto” concluye.

Cortesía: Grupo Argos Ampliar

Por cada saco de Cemento Gris Uso General de 50 kg que se compre, Cementos Argos dona $200 pesos para el fortalecimiento de Hogares Saludables.

Al cierre de 2021 el programa mejoró 200 viviendas vulnerables de Medellín y en los próximos cinco años apunta a dignificar las condiciones de 10.000 hogares en todo el país.

Grupo Argos es Orgullo Colombia, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las comunidades a través de la intervención y mejoramiento de la infraestructura de sus viviendas.