Se reconocerá como víctimas a jóvenes encarcelados en paro de 2021 y se buscará liberarlos

Desde la ciudad de Cali, el presidente Gustavo Petro confirmó que el Gobierno. dará estatus de víctimas a las personas que resultaron afectadas en medio del paro del 2021.

“A las personas presas, a las familias de los jóvenes asesinados, a las familias de las jóvenes violadas, a las familias que sufrieron en los barrios populares la brutalidad del Estado, la fuerza bruta, por eso es brutalidad del Estado que debe reconocerse”, dijo Petro.

De igual forma, el mandatario insistió en que se le debe dar libertad a las personas detenidas en medio del estallido social.

“A diferencia de lo que se hizo en ese momento, ese estatus de víctimas del Estado a quienes sufrieron simplemente por querer protestar, simplemente por cambiar las cosas. Sugiero adelantar las actividades que podamos alrededor de la liberación de presos que, en mi opinión, son presos de conciencia, presos sociales. Los jóvenes que aún están en las cárceles acusados de terrorismo por simplemente decir que no estaban de acuerdo con la exclusión a la que estaban siendo condenados”, agregó.

Ante esto, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunció que, junto la nueva fiscal general, Luz Adriana Camargo, preparan una nueva directriz que permitirá beneficiar a los detenidos por terrorismo durante el paro.

“Mientras el fiscal Barbosa estuvo en el cargo, fue imposible convencerlo de que una directriz que él cambió en la Fiscalía, que decía que los actos de protesta social son protesta y no terrorismo, debería aplicarse. Él no la quiso aplicar, la derogó y por eso no se pudo avanzar”, dijo el ministro.

Finalmente, el presidente Gustavo Petro anunció que el Gobierno expedirá un decreto para crear una comisión de la verdad que permita esclarecer los hechos violentos ocurridos en Cali y en todo el Valle del Cauca durante el estallido social.

“Le voy a pedir al ministro del Interior crear una comisión de la verdad alrededor de los hechos que sucedieron en el llamado estallido social en Cali. (…) Obviamente, no podemos reemplazar la investigación judicial. Pero sí podemos, como ya sucedió con el conflicto armado, realizar una exploración académica, incluso, sobre los hechos que sucedieron aquí”, puntualizó.