Sequía y derrumbe en Palmira: más de 400 agricultores llevan 5 años esperando agua en canal de riego

La central de denuncias de Sigue La W conoció que cultivadores en el corregimiento de Rozo, en Palmira, llevan cinco años esperando que se solucione el problema con un canal de riego.

Del caudal ubicado en el corregimiento dependen más de 400 cultivadores de maíz, cilantro, tomate, plátano, habichuela y aguacate. Sin embargo, denuncian que se secó por un derrumbe.

Debido a esa situación, los habitantes usan motobombas y aguas de los pozos, aumentando los costos de la producción.

Eduard Ramírez, vicepresidente de Junta Pro-Aguas en Rozo, Palmira, y denunciante, aseguró que el canal desemboca en el río Cauca, pero las autoridades no responden a la problemática.

“En la última reunión que se hizo vino Gestión de Riesgo y hablaron de una canalización, el espacio da para hacer, lo primero que nos dijeron es que no había presupuesto para los arreglos, los habitantes de las casas dieron el permiso para que se realice el arreglo”, aseguró.

Ramírez también contó que por el momento los cultivadores deben usar motobombas, específicamente en los cultivos de cilantro y perejil, debido a la sequía en el caudal. “Para cubrir terrenos hay que desembolsillar unos $160.000 pesos diarios”, agregó.

Andrés Fernando Osorio Ocampo, secretario (e) de Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda del municipio de Palmira indicó que la solución está en pausa porque el canal se ubica en un terreno privado.

“La concesión de aguas de los productores es privada, no es parte de una concesión pública y el riesgo son las viviendas que están sobre el canal. Ese canal no es recuperable, estamos haciendo una inversión pública en predio privado y eso no está permitido por la ley”, explicó.