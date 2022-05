Instalado PMU ante amenazas de paro armado en el Magdalena

Luego de la emisión de un panfleto emitido por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, en el que decretan cuatro días de paro armado en el país; se convocó a un Consejo de Seguridad Extraordinario con el objetivo de garantizarle el orden público en el Departamento.

Durante la reunión, en la que participó el Ejército, la Policía, Armada Nacional, CTI de la Fiscalía y Ministerio Público, se trazaron estrategias puntuales para blindar la seguridad de la ciudadanía.

Asimismo, se acordó, hacer presencia en los municipios afectados ante la amenaza de grupos criminales, especialmente los de la Subregión del Sur y Río; también se realizarán patrullajes terrestres y aéreos por parte de las autoridades y se dispuso del pago de recompensa como estrategia para capturar a los delincuentes que intenten sembrar pánico en la población.

Posible secuestro

En hechos que son materia de investigación por las autoridades, se conoció que el ex candidato a la Cámara ‘Chelito’Davila escribió en su cuenta de twitter que lo habían intentado secuestrar, en la vía al corregimiento Cantagallar, municipio El Piñón, Magdalena “En El Piñón, vía al corregimiento de Cantagallar, hombres armados se encontraban justo en la entrada del sitio al que me dirigía. No se descarta, haya sido un intento de secuestro o de atentar contra nuestra vida. Gracias a la actuación del Ejército no hay nada que lamentar”, trinó el ex candidato.

La comunidad de esta zona del departamento hace un llamado a las autoridades a que refuercen la seguridad, esto con el fin de evitar hechos que lamentar.