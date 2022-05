Es un agradecimiento por darme la oportunidad de ser mamá: Fanny Lu sobre su sencillo ‘Amor de mi vida’

La cantante colombiana Fanny Lu, el pasado jueves 5 de mayo, lanzó su nuevo sencillo ‘Amor de mi vida’, interpretación dedicada a su hija Valentina.

La artista es madre de dos hijos, Mateo y Valentina, de 20 y 17 años respectivamente, sin embargo, quiso escribir esta canción para su hija con la finalidad de identificar a todas las madres y niñas que la siguen en su carrera musical.

En entrevista con Contrarreloj de W Radio, Fanny Lu habló de un “acuerdo” que tuvo con su hijo Mateo, pues él también es artista y la idea de la también compositora, fue unir sus talentos y crear algo que hiciera feliz a Valentina.

“Yo le pregunté a Mateo si no se sentiría mal al crear algo solo para su hermanita entre los dos, y él me aseguró que su regalo sería cantar conmigo”, dijo la artista.

Además, añadió que en el Día de la Madre, que se celebró en Colombia el pasado 8 de mayo, pudo agradecerle a Dios por la oportunidad de ser madre.

“Ha sido una experiencia muy linda, sentía que tenía que ser un regalo no solo para Valentina, sino para todas las hijas y madres que me escuchan (...) Un agradecimiento muy grande a Dios por darnos esta oportunidad de ser mamás y de amar así como Dios nos ha amado”, anunció.

‘Amor de mi vida’, es la segunda canción que la cantante caleña lanza en este 2022. Al ritmo de la bachata y las letras de agradecimiento que dedica a Dios y a su hija, muestra distintas etapas de crecimiento que ha tenido Valentina, en las que se evidencia la relación tan fuerte que comparten desde su nacimiento.

En el video oficial, se visualizan distintas fotos, cartas, muñecos y regalos que se han dado mutuamente, según la cantante, estos son objetos de conexión y de gran importancia para cada una de ellas.

“Para mi era super importante colocar todas sus cartas, muñecos, todo. Disfruté mucho hacer este video”.

Además, añadió que al terminar las grabaciones de esta canción, su hija no ha parado de agradecerle. “Ella es super admiradora de su mamá, me ha agradecido y me dice que es el mejor regalo que le han hecho en su vida”, explicó.

Por último, afirmó que sus canciones siempre han buscado explorar los distintos géneros musicales, sin excepción alguna.

“Amo la bachata, yo siempre he sido muy libre con el tema de los géneros, nunca digo que no, siento que tengo el privilegio de mover todos los ritmos y mi público me acepta así siempre”, puntualizó.