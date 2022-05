Laura Maré: la politóloga que le apuesta a la música y al arte de componer

El futuro como una exitosa politóloga o una reconocida abogada cambió para Laura Maré, una joven que descubrió su pasión por la música y que hoy decide apostarle a su sueño.

En diálogo con La W, Laura Maré, habló de su debut en la música con su nueva canción ‘Sabor a coco’, un tema musical con el que, según contó, quiso mezclar lo bonito del bolero y la diversidad de lo tropical.

“Siento que para cada cosa hay un momento y es delicioso salir de trabajar o estar teniendo un día largo y poner música que suene como a vacaciones o como a descanso, entonces opté por esto que suena más bien bolerudo y tropical”, expresó.

Laura terminó su carrera como politóloga y actualmente estudia derecho, sin embargo, en la música encontró su gran pasión, pues algo que empezó como un pasatiempo terminó convirtiéndose en su prioridad.

“Yo estaba estudiando derecho y ciencia política, de hecho sigo estudiando, pero lo que pasó es que me di cuenta que la mayor parte del día me la pasaba haciendo música y días seguidos componiendo, por eso me di cuenta que me quería dedicar a esto y me arriesgué a apostarle a la música”, señaló.

Canciones con sentido social

Laura contó lo emocionante que le resulta componer las letras de sus canciones, asegurando que muchas de estas historias son el resultado de la perspectiva de la mujer con respecto al amor.

“Esa es la parte más espectuacular. La verdad fue lo que me motivó a tomar esta decisión y es que estudiando lo que estudio y en el contexto en el que vivimos, me parecía importante contar las historias de amor de siempre, pero desde nuestro punto de vista, el de las mujeres”, puntualizó.