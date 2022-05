Raúl Ávila, el diseñador colombiano que trabaja con la organizadora de la MET Gala, Anna Wintour

A propósito de la celebración de la MET Gala en Nueva York, La W conoció la historia de un colombiano que trabaja con Anna Wintour. Se trata de Raúl Ávila, un diseñador y decorador de eventos que ha cautivado a los organizadores del evento benéfico de moda con sus propuestas.

Aunque migró de Colombia cuando aún era joven, se refiere con aprecio sobre su país. “Soy colombiano, amo a mi país y con Anna queríamos usar elementos naturales, a ella le gustan las flores y comenzamos a planear el evento”, dijo Ávila sobre la decoración del último evento.

Sobre su trabajo con Anna Wintour, contó que la conoció tras estar bajo la mentoría de Robert Isabell, un famoso decorador de eventos para celebridades.

“Todo lo que aprendí se lo agradezco inmensamente a Robert Isabell, el vio algo en mí que no vio nadie. Me enseñó a hacer de todo y yo muy joven con las ganas de salir adelante, me entregué completamente a mi trabajo”, relató el colombiano.

Su trabajo en la MET Gala 2022

Sobre su trabajo en la última MET Gala, donde el tema principal era “En Estados Unidos: una antología de la moda”, haciendo referencia a la época dorada del diseño, indicó que, como en los últimos años, el proceso es investigar sobre el tema para poder realizar las propuestas específicas.

“Trabajo para todo el mundo, para muchos artistas, lo que quieran que haga ahí estaré. Desde que a uno le guste lo que hace, llega a tener oportunidades”, contó el diseñador colombiano.

Sobre su relación cercana con Anna Wintour, relató: “es una mujer muy agradable, una amiga, nos respetamos mucho, es muy pudiente, ella trata de ayudar a todo el mundo”.