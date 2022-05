“No se puede decir que alguien da papaya por ejercer sus derechos políticos”: Daniel Quintero tras suspensión

A propósito de la suspensión de Daniel Quintero como alcalde de Medellín, W Fin de Semana conversó con él sobre la decisión de la Procuraduría y la realidad política de la ciudad de cara a las elecciones del 29 de mayo.

“Es una intervención en política de la Procuraduría y el presidente. (…) Deciden no solo sacar al alcalde, sino que el presidente nombra no a alguien de la terna o el movimiento, sino a uno de los opositores”, contó Quintero.

En la misma conversación respondió a las críticas porque supuestamente “dio papaya” para que se ordenara su suspensión y fuera nombrado Juan Camilo Restrepo como alcalde encargado de Medellín.

“No se puede decir que alguien da papaya por ejercer sus derechos políticos, algunos dicen que di papaya por denunciar lo de Hidroituango, por haber sacado a la junta del Gea que tenía controlado a EPM, por sacar a los ladrones, los políticos. Los líderes elegidos popularmente tenemos derecho a la controversia política”, agregó Quintero.

Daniel Quintero también se refirió sobre su cercanía con el candidato presidencial Gustavo Petro. Según él, no tiene ningún tipo de relación política, pero el mismo aspirante del Pacto Histórico fue quien lo llamó tras su suspensión como alcalde encargado.

“Tengo que agradecer a Gustavo Petro porque una vez ocurrió este golpe a la democracia me llamó, me contó que a él le había pasado lo mismo con Ordóñez y cuáles fueron las cosas que a él le sirvieron. (…) Nosotros no tenemos relación política, me recomendó un abogado, no es cierto que Gustavo Petro me va a pagar el abogado”, aseguró.

En el encabezado escuche la entrevista completa con Daniel Quintero, quien fue suspendido como alcalde de Medellín.